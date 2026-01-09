Συνελήφθη άνδρας στο Μεσολόγγι για συμμετοχή σε τυχερά παίγνια χωρίς καταβολή 6.000 ευρώ

Παρενέβη το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων – Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του

Συνελήφθη άνδρας στο Μεσολόγγι για συμμετοχή σε τυχερά παίγνια χωρίς καταβολή 6.000 ευρώ
09 Ιαν. 2026 15:18
Pelop News

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το βράδυ στο Μεσολόγγι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, καθώς διαπιστώθηκε ότι συμμετείχε σε τυχερά παίγνια του ΟΠΑΠ χωρίς να καταβάλει το αντίστοιχο κόστος συμμετοχής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας έλαβε μέρος σε παιχνίδια, χωρίς να πληρώσει το ποσό των 6.000 ευρώ, που αντιστοιχούσε στη συμμετοχή του, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, ενώ θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Η υπόθεση διερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
