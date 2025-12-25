Συνελήφθη ανήμερα Χριστουγέννων ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή – Τι απαντά η πλευρά του

Σε κράτηση βρίσκεται ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος, μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή. Η σύλληψή του έγινε ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη, με τη νομική του πλευρά να κάνει λόγο για προσχηματική κίνηση και να αμφισβητεί τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος.

Συνελήφθη ανήμερα Χριστουγέννων ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή – Τι απαντά η πλευρά του
25 Δεκ. 2025 20:22
25 Δεκ. 2025 20:22
Pelop News

Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη ο Άρης Μουγκοπέτρος, έπειτα από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή, με τις εξελίξεις να λαμβάνουν χώρα λίγες ώρες αφότου ο ίδιος προσήλθε σε αστυνομικό τμήμα για διαφορετική υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μουσικός μετέβη στις Αρχές προκειμένου να καταγγείλει αρπαγή ανηλίκου. Ωστόσο, είχε προηγηθεί μήνυση εις βάρος του από τη σύζυγό του και, με την εμφάνισή του στο αστυνομικό τμήμα, τέθηκε άμεσα υπό κράτηση στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Όπως έγινε γνωστό, η σύλληψη αφορά την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, ενώ ο ίδιος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι επιθυμούσε να δει τα παιδιά του, τονίζοντας πως η ημέρα των Χριστουγέννων έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο.

Τη δική της θέση καταθέτει η νομική πλευρά του Άρη Μουγκοπέτρου. Μιλώντας στο enikos.gr, ο δικηγόρος του, Δημοσθένης Πέππας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πατέρας κρατείται από τις Αρχές, χριστουγεννιάτικα, και στερείται τα παιδιά του χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απειλής. Η κίνηση της συζύγου του είναι προσχηματική».

Συνελήφθη ανήμερα Χριστουγέννων ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή – Τι απαντά η πλευρά του

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό εξέταση από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, οι οποίες καλούνται να αξιολογήσουν τα καταγγελλόμενα και τα στοιχεία που έχουν τεθεί στη δικογραφία, ενώ αναμένονται οι επόμενες διαδικαστικές εξελίξεις.

