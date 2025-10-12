Συνελήφθη ένας από τους πιο επικίνδυνους ανθρώπους της Σκανδιναβίας!

Και δυστυχώς είναι ο Μίκαελ-Μιχάλης Άλστρεμ-Τενέζος, γνωστό και με το προσωνύμιο «Έλληνας», βαρώνος ναρκωτικών στη Σουδία

 

12 Οκτ. 2025 16:42
Pelop News

Συνελήφθη ο Μίκαελ Τενέζος, γνωστός με το ψευδώνυμο «Greken» (Έλληνας), ο οποίος θεωρείται αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης στη Σουηδία και ενέχεται σε βίαιες ενέργειες και διακίνηση ναρκωτικών.

Για τον συνεργό του υπάρχουν υποψίες πως διαχειριζόταν οικονομικές υποθέσεις του. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο Κανκούν του Μεξικού, κατόπιν αιτήματος της Europol.

Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν τον άνδρα ως τον Μίκαελ-Μιχάλη Άλστρεμ-Τενέζο, γνωστό και με το προσωνύμιο «Έλληνας», που φέρεται να ηγείται της σουηδικής συμμορίας Dalen, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στο εμπόριο ναρκωτικών.

Οι Αρχές της Σουηδίας τον χαρακτηρίσει ως έναν από τους πιο επικίνδυνους ανθρώπους της Σκανδιναβίας.

Ο Μίκαελ, σύμφωνα με τις σουηδικές αρχές, καταζητείται για συμμετοχή σε υποθέσεις παράνομης εμπορίας όπλων, διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος χρήματος. Παρότι η μεξικανική ανακοίνωση δεν αναφέρει ρητά την εθνικότητά του, έχει γίνει γνωστό ότι έχει ελληνικές ρίζες.

Η σύλληψη του έγινε την ώρα που κινούνταν με αυτοκίνητο σε δρόμο μαζί με τον φερόμενο συνεργό του. Στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν «πολλές δόσεις ναρκωτικών».

Οδηγήθηκε σε κέντρο κράτησης ενόψει της μεταγωγής του φρουρούμενου στην Ευρώπη και την «παράδοσή του στη σουηδική αστυνομία», συνεχίζει η ανακοίνωση.
