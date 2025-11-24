Συνελήφθη να μεταφέρει περισσότερα από 5 κιλά κάνναβης

Στην Εθνική Οδό Αγρινίου – Καρπενησίου, συνελήφθη άνδρας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, χθες το πρωί Κυριακή 23/11/2025, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Καρπενησίου, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται με όχημα και τον ακινητοποίησαν για έλεγχο, κατά τον οποίο βρήκαν και κατέσχεσαν:

• -5- κιλά και -387- γραμμάρια κάνναβης (φούντες).

• -60- ευρώ και

• -3- αποδείξεις διοδίων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

