Συνελήφθη να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι μεθυσμένη

Σαρωτικοί οι έλεγχοι για αλκοτέστ που πραγματοποιήθηκαν από κλιμάκια της Τροχαίας, στο κέντρο της Αθήνας, το βράδυ της Κυριακής 29/12/2025 με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων ωρών ελέγχθηκαν περίπου 2.500 οδηγοί.

Συνολικά 11 άτομα εντοπίστηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ και τους βεβαιώθηκαν πρόστιμα και σε κάποιες περιπτώσεις τα οχήματα απομακρύνθηκαν με τη βοήθεια γερανού.

Μεταξύ των περιστατικών ξεχώρισε η υπόθεση μίας γυναίκας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Στην οδηγό επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 300 ευρώ πρόστιμο, ενώ το πατίνι απομακρύνθηκε με γερανό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



