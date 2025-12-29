Συνελήφθη να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι μεθυσμένη

Στη μεθυσμένη οδηγό που εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας, επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ, ενώ το πατίνι κατασχέθηκε από γερανό.

Συνελήφθη να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι μεθυσμένη
29 Δεκ. 2025 9:30
Pelop News

Σαρωτικοί οι έλεγχοι για αλκοτέστ που πραγματοποιήθηκαν από κλιμάκια της Τροχαίας, στο κέντρο της Αθήνας, το βράδυ της Κυριακής 29/12/2025 με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων ωρών ελέγχθηκαν περίπου 2.500 οδηγοί.

Συνολικά 11 άτομα εντοπίστηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ και τους βεβαιώθηκαν πρόστιμα και σε κάποιες περιπτώσεις τα οχήματα απομακρύνθηκαν με τη βοήθεια γερανού.

Μεταξύ των περιστατικών ξεχώρισε η υπόθεση μίας γυναίκας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Στην οδηγό επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 300 ευρώ πρόστιμο, ενώ το πατίνι απομακρύνθηκε με γερανό.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:02 Η σκοτεινή ενέργεια ίσως αλλάζει: Το σενάριο της «Μεγάλης Σύνθλιψης» επαναφέρει το ερώτημα για το τέλος του Σύμπαντος
12:00 Πάτρα: Οι «Μποναμάδες» στήθηκαν στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων – «Αρωμα» παλιάς Πρωτοχρονιάς
11:58 Ζελένσκι – Τραμπ: Χωρίς ρήξη αλλά με ανοιχτά «αγκάθια» οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία
11:55 Νεκρός 84χρονος στον όρμο Φαλήρου, κοντά στις εκβολές του Κηφισού
11:51 Πάτρα: Στη Λαϊκή Αγορά της οδού Μακεδονίας ο Διονύσης Πλέσσας – Μήνυμα στήριξης σε επαγγελματίες και αγρότες
11:46 Παράσυρση πεζού στο κέντρο της Πάτρας – Συναγερμός στη διασταύρωση Αγ. Ανδρέου και Ερμού
11:44 Αχαΐα: Αποκαταστάθηκε και αποδόθηκε στη λατρεία ο βυζαντινός ναός Αγίου Νικολάου
11:33 Τραγωδία στην Κάτω Τούμπα: Κατέληξε η 78χρονη μετά τη φωτιά σε πολυκατοικία
11:27 Γιορτή αθλητισμού στην Πάτρα: Χριστουγεννιάτικο τουρνουά ποδοσφαίρου στα Ζαρουχλέικα και τιμητικό τουρνουά μπάσκετ στη μνήμη του Νίκου Μοίραλη ΦΩΤΟ
11:22 «Δεν άντεχα να βλέπω ανθρώπους να σκοτώνονται»: Τι λέει ο ήρωας της επίθεσης στο Μπόνταϊ
11:16 Θλίψη στη Δυτική Αχαΐα για τον θάνατο του 30χρονου Αλέξανδρου Παπαζαφείρη – Συλλυπητήρια από τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο
11:12 Χρηματοδότηση 4,14 εκατ. ευρώ για φοιτητικές εστίες: Στον σχεδιασμό και η Εστία του Πανεπιστημίου Πάτρας στο Κουκούλι
11:01 Νεκροί ορειβάτες – Βαρδούσια: Πώς μπορεί να προκάλεσαν οι ίδιοι τη χιονοστιβάδα
10:55 Avatar: Φωτιά και Στάχτη – Όταν ο μύθος γίνεται αποκαΐδια
10:54 Ελληνες του εξωτερικού: Θα εκλέγουν τρεις βουλευτές, το νέο νομοσχέδιο
10:48 Πένθος για την οικογένεια Λαμπρόπουλου
10:48 Εισήγηση Κακλαμάνη για «κόφτη» στη live μετάδοση των Εξεταστικών Επιτροπών
10:41 Γεωργιάδης για αγρότες: Πλέον χάνουν το δίκιο τους
10:32 Διαψεύδουν οι αγρότες τη συμμετοχή τους στα μπλόκα που πάνε σε διάλογο με την Κυβέρνηση
10:19 Σήμερα δικάζεται ο Αρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή, τι υποστηρίζει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.12.25
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ