Συνελήφθη ο «αρχικοριός» των υποκλοπών Χρήστος Μαυρίκης, πυροβόλησε και ταμπουρώθηκε

Ο Χρήστος Μαυρίκης είχε καταδικαστεί για το σκάνδαλο των υποκλοπών το ΄89.

Συνελήφθη ο «αρχικοριός» των υποκλοπών Χρήστος Μαυρίκης, πυροβόλησε και ταμπουρώθηκε
17 Φεβ. 2026 8:02
Pelop News

Λίγο πριν τις 12:30 τα μεσάνυχτα της Δευτέρας  16/02/2027, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος νωρίτερα είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του στα Σπάτα ύστερα από δικούς του πυροβολισμούς στον αέρα.

Σύμφωνα με την ERT, φαίνεται να υπήρξε ένα περιστατικό στην περιοχή Ήμερου Πεύκου στα Σπάτα γύρω στις 18:40 με έναν άνδρα αλβανικής υπηκοότητας. Κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού, ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, αναστατώνοντας στη γειτονία, ενώ έπειτα μπήκε μέσα στο σπίτι του, όπου και ταμπουρώθηκε.

Στο σημείο βρέθηκαν επί τόπου αστυνομικές δυνάμεις, που πραγματοποίησαν επιχείρηση μέσα στην οικία του, απ’ όπου όμως ο Χρήστος Μαυρίκης είχε διαφύγει. Τελικά φαίνεται να κρυβόταν σε θάμνους παρακείμενου οικόπεδού για τρεις ώρες, όπου και όταν τον εντόπισαν οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν, αφού του είπαν «πέσε κάτω».

Ο Χρήστος Μαυρίκης γνωστός ως «αρχικοριός» είχε καταδικαστεί για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω των ΚΑΦΑΟ σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ την περίοδο του ’89, ενώ είχε καταδικαστεί για απόπειρα δωροδοκίας κατά της τέως προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα. Για την υπόθεση αυτή, τον Μάιο του 2025, είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι

