Συνελήφθη ο «χασάπης του αιώνα» στο Σουδάν: Ο πολέμαρχος που καυχιόταν πως σκότωσε 2.000 ανθρώπους

Το όνομα Αμπού Λούλου έχει γίνει συνώνυμο του τρόμου στο Σουδάν. Ο ταξίαρχος των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), Αλ-Φατέχ Αμπντουλάχ Ιντρίς, συνελήφθη μετά από πολύμηνες συγκρούσεις στην πόλη Ελ Φάσερ, την οποία οι RSF κατέλαβαν ύστερα από 18μηνη πολιορκία. Ο ίδιος είχε αυτοανακηρυχθεί «εκτελεστής του Θεού» και καυχιόταν δημόσια πως σκότωσε πάνω από 2.000 ανθρώπους.

Ο πολέμαρχος του τρόμου

Σε σειρά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, ο Αμπού Λούλου εμφανίζεται να εκτελεί εν ψυχρώ αιχμαλώτους, να ειρωνεύεται τα θύματά του και να δημοσιεύει τα εγκλήματά του στο TikTok. Σε ένα από αυτά, διακρίνεται να σκοτώνει εννέα ανθρώπους από κοντινή απόσταση, ενώ σε άλλο καυχιέται ότι «δεν έχει χαρίσει σε κανέναν» από τότε που ιδρύθηκαν οι RSF.

Η φρίκη των ενεργειών του ήταν τέτοια, που δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν μαζικούς τάφους ορατούς από το διάστημα. Οι εικόνες από την Ελ Φάσερ έκαναν τον γύρο του κόσμου, καταγράφοντας το μέγεθος της σφαγής.

The UAE-backed Rapid Support Forces said they arrested several individuals, including Brig. Gen. Al-Fatih Abdallah Idris, known as “Issa Abu Lulu,” for “violations” committed during the capture of El Fasher, where he and others were recorded executing dozens of civilians. The… pic.twitter.com/ibRPxj0INj — TabZ (@TabZLIVE) October 30, 2025

Η σύλληψη και οι αποκαλύψεις

Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης δημοσιοποίησαν πλάνα από τη σύλληψη του Αμπού Λούλου, ο οποίος μεταφέρθηκε σε φυλακή στο Βόρειο Νταρφούρ για «εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια της απελευθέρωσης» της πόλης.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της σουδανικής κυβέρνησης, περισσότεροι από 2.000 άμαχοι σκοτώθηκαν κατά την εισβολή των παραστρατιωτικών στην Ελ Φάσερ, με επιθέσεις ακόμα και σε νοσοκομεία, τεμένη και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού.

Νέα ανθρωπιστική κρίση

Από την Κυριακή, πάνω από 36.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, αναζητώντας καταφύγιο στην Ταουίλα, όπου ήδη 650.000 εκτοπισμένοι ζουν σε πρόχειρες συνθήκες. Εικόνες του AFP δείχνουν ανθρώπους να μεταφέρουν τα υπάρχοντά τους με τα χέρια, τραυματίες να κάθονται στο χώμα και οικογένειες να προσπαθούν να στήσουν πρόχειρες σκηνές.

#BREAKING🔸 🇸🇩 RSF Commander “Issa Abu Lulu” boasts of executing 15+ civilians at point-blank in El Fasher, SW Sudan. More footage of his atrocities emerging. #SudanGenocide #StopRSF #ElFasher pic.twitter.com/IW6Q90le7o — Twilight (@TwilightDewy) October 27, 2025

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προειδοποίησε για ωμότητες με εθνοτικά κίνητρα, θυμίζοντας το αιματοκύλισμα του Νταρφούρ τη δεκαετία του 2000, από τους Άραβες παραστρατιωτικούς Τζαντζαουίντ — από τους οποίους προήλθαν οι σημερινές RSF.

Η διεθνής ανησυχία

Ο Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» για τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό της πολιορκίας στην Ελ Φάσερ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Humanitarian Research Lab του Πανεπιστημίου Γέιλ, οι σφαγές συνεχίζονται, ενώ ο ηγέτης των RSF, Μοχάμεντ Νταγκλό, παραδέχτηκε ότι «στην πόλη σημειώθηκε μια καταστροφή».

Το Σουδάν, βυθισμένο σε 18 μήνες εμφύλιας σύγκρουσης, παραμένει μια από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του πλανήτη, με τους διεθνείς οργανισμούς να κάνουν λόγο για ανθρωπιστική καταστροφή χωρίς προηγούμενο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



