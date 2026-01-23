Συνελήφθη πρώην Ολυμπιονίκης για μεταφορά 60 τόνων κοκαΐνης

Ο πρώην Ολυμπιονίκης του σνόουμπορντ, Ράιαν Γουέντινγκ, συνελήφθη από το FBI, καθώς κατηγορείται ότι διηύθυνε εγκληματική οργάνωση που μετέφερε τεράστιες ποσότητες κοκαΐνης.

Ο 44χρονος Καναδός καταζητούνταν τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην πατρίδα του από τον Σεπτέμβριο του 2024 και είχε επικηρυχθεί για 15 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με πληροφορίες του NBC NEWS, η οργάνωση που φέρεται να ηγούταν μετέφερε περίπου 60 τόνους κοκαΐνης ετησίως στο Λος Άντζελες, μέσω φορτηγών από το Μεξικό. Επιπλέον, κατηγορείται ότι πέρυσι δολοφόνησε μάρτυρα που θα κατέθετε εναντίον του.

Ο Γουέντινγκ φέρεται να συνεργαζόταν με το διαβόητο καρτέλ Sinaloa, προμηθευόμενος από εκείνα τα ναρκωτικά, ενώ χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για να αποκρύψει τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης. Ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, τον παρομοίασε με διαβόητους βαρόνους ναρκωτικών, όπως ο Πάμπλο Εσκομπάρ και ο Ελ Τσάπο.

Η αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψή του ονομάστηκε «Giant Slalom», αναφορά στο ολυμπιακό άθλημα του Γουέντινγκ. Το 2025, είχε μπει στους 10 πιο καταζητούμενους φυγάδες του FBI και χαρακτηριζόταν εξαιρετικά επικίνδυνος.

