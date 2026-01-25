Συνελήφθη στην Ανδραβίδα άνδρας για απάτη με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ

Το απόγευμα του Σαββάτου ο κατηγορούμενος, ενεργώντας από κοινού με άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς του, επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπή γυναίκα στην Ανδραβίδα.

Συνελήφθη στην Ανδραβίδα άνδρας για απάτη με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ
25 Ιαν. 2026 13:25
Pelop News

Στη σύλληψη ημεδαπού άνδρα για απάτη σε βάρος γυναίκας, με το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ, προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου αστυνομικές δυνάμεις στην Ανδραβίδα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας – Κυλλήνης και της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού. Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο κατηγορούμενος, ενεργώντας από κοινού με άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς του, επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπή γυναίκα στην Ανδραβίδα. Προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλούμενος σοβαρή βλάβη στην ηλεκτροδότηση της οικίας της, της ζήτησε να συγκεντρώσει κοσμήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσει σε εξωτερικό σημείο του σπιτιού της.

Η γυναίκα, αντιλαμβανόμενη ότι πρόκειται για απόπειρα απάτης, ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Κατόπιν οδηγιών των αστυνομικών, τοποθέτησε σε σημείο κοντά στην οικία της μία τσάντα με υποτιθέμενα κοσμήματα και τιμαλφή, προκειμένου να παγιδευτεί ο δράστης.

Λίγη ώρα αργότερα, ο κατηγορούμενος μετέβη στο σημείο ως συνοδηγός σε όχημα, με σκοπό να παραλάβει την τσάντα. Τη στιγμή που επιχείρησε να την παραλάβει, συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς που βρίσκονταν σε επιτήρηση της περιοχής.

Από την προανάκριση που διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας προέκυψε ότι ο συλληφθείς, μαζί με τους συνεργούς του, αποπειράθηκε την ίδια ημέρα να εξαπατήσει με την ίδια μεθοδολογία ακόμη δύο ημεδαπές γυναίκες.

Ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών του βρίσκονται σε εξέλιξη.

