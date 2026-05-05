Συνελήφθη στον Πύργο άνδρας καταδικασμένος για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου

Στη σύλληψη ενός άνδρα στον Πύργο προχώρησαν αστυνομικοί, καθώς κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις για βαριά αδικήματα, με συνολική ποινή κάθειρξης 7 ετών και 4 μηνών.

05 Μάι. 2026 11:31
Pelop News

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν το μεσημέρι της 4ης Μαΐου 2026 στον Πύργο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά την εξακρίβωση των στοιχείων του διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις, οι οποίες είχαν εκδοθεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών και το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πατρών.

Ο συλληφθείς έχει καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 7 ετών και 4 μηνών για σειρά βαριών αδικημάτων, που αφορούν βιασμό, κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, σωματική βλάβη ανηλίκου και παράνομη βία.

Η υπόθεση ακολουθεί πλέον τη δικαστική διαδικασία που προβλέπεται για την εκτέλεση των αποφάσεων.

