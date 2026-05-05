Έλεγχοι σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα έφεραν συλλήψεις για ηρωίνη και παράνομη παραμονή

Δύο αστυνομικές υποθέσεις καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Αχαΐα, με συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή ηρωίνης και στην Κάτω Αχαΐα για παράνομη παραμονή τριών αλλοδαπών στη χώρα.

05 Μάι. 2026 11:25
Pelop News

Δύο διαφορετικές αστυνομικές παρεμβάσεις σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα οδήγησαν σε συνολικά τέσσερις συλλήψεις, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή.

Στην πρώτη περίπτωση, το απόγευμα της 4ης Μαΐου 2026, στην Πάτρα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών προχώρησαν στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που του έγινε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, η οποία περιείχε 1,5 γραμμάριο ηρωίνης. Η ποσότητα κατασχέθηκε και σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Σύλληψη τριών αλλοδαπών στην Κάτω Αχαΐα

Το ίδιο βράδυ, σε άλλη επιχείρηση στην Κάτω Αχαΐα, αστυνομικοί της Ο.Π.Δ.Ι. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας συνέλαβαν τρεις αλλοδαπούς άνδρες, υπηκόους Μπαγκλαντές.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οι τρεις συλληφθέντες δεν διέθεταν τα νόμιμα έγγραφα που απαιτούνται για την παραμονή τους στην Ελλάδα.

Οι δύο υποθέσεις ακολουθούν πλέον τη νόμιμη διαδικασία, με τις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές να χειρίζονται τα επόμενα στάδια.

