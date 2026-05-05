Έλεγχοι σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα έφεραν συλλήψεις για ηρωίνη και παράνομη παραμονή

Δύο διαφορετικές αστυνομικές παρεμβάσεις σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα οδήγησαν σε συνολικά τέσσερις συλλήψεις, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή.

Στην πρώτη περίπτωση, το απόγευμα της 4ης Μαΐου 2026, στην Πάτρα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών προχώρησαν στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που του έγινε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, η οποία περιείχε 1,5 γραμμάριο ηρωίνης. Η ποσότητα κατασχέθηκε και σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Διαβάστε επίσης: Αγρίνιο: Μπήκαν νύχτα στο ΚΤΕΟ και το διέλυσαν – Ξήλωσαν μέχρι και τα αλουμίνια ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σύλληψη τριών αλλοδαπών στην Κάτω Αχαΐα

Το ίδιο βράδυ, σε άλλη επιχείρηση στην Κάτω Αχαΐα, αστυνομικοί της Ο.Π.Δ.Ι. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας συνέλαβαν τρεις αλλοδαπούς άνδρες, υπηκόους Μπαγκλαντές.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οι τρεις συλληφθέντες δεν διέθεταν τα νόμιμα έγγραφα που απαιτούνται για την παραμονή τους στην Ελλάδα.

Οι δύο υποθέσεις ακολουθούν πλέον τη νόμιμη διαδικασία, με τις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές να χειρίζονται τα επόμενα στάδια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



