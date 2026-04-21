Συνεργασία για την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της Δυτικής Ελλάδας στο 14ο Regional Growth Conference

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω της Αντιπεριφέρειας Τουριστικής Ανάπτυξης, συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση της στρατηγικής της για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ανθρωποκεντρικού τουριστικού μοντέλου.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (Παράρτημα Αχαΐας) και την Εφημερίδα «Πελοπόννησος», με στόχο τη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένου ενημερωτικού χώρου (mini stand) στο 14ο Regional Growth Conference 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 21 Μαΐου 2026 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τον συντονισμό της Αντιπεριφέρειας Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία εντάσσει τη συγκεκριμένη δράση στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της ταυτότητας της Δυτικής Ελλάδας ως προορισμού που συνδυάζει τον τουρισμό με την υγεία, την ευεξία και την ποιότητα ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου, του εκδότη και διευθύνοντος συμβούλου της Εφημερίδας «Πελοπόννησος» Θεόδωρου Λουλούδη, της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, Άννας Μαστοράκου, του Προέδρου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (Παράρτημα Αχαΐας), Ομότιμου Καθηγητή, Δημητρίου Καδαρμάκη, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πολιτισμού – Τουρισμού – Απασχόλησης Δρ. Λαυρέντιου Βασιλειάδη, καθώς και της Προϊσταμένης του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής, Δρ. Γεωργίας Παπασπύρου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για ενεργή συνεργασία, με στόχο τη δημιουργία ενός περιπτέρου που δεν θα αποτελεί μόνο σημείο ενημέρωσης, αλλά και σημείο σύνδεσης του τουρισμού με την κοινωνική ευαισθησία και τη δημόσια υγεία.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος δήλωσε: «Η Αντιπεριφέρεια Τουριστικής Ανάπτυξης σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν ουσιαστικά την ταυτότητα της Δυτικής Ελλάδας. Η συμμετοχή μας στο Regional Growth Conference 2026 δεν είναι απλώς μια παρουσία προβολής. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση που συνδέει τον τουρισμό με την κοινωνία, την υγεία και την ποιότητα ζωής, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο τουριστικό προϊόν».

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου τόνισε: «Η υγεία και η ευεξία αποτελούν βασικούς πυλώνες ποιότητας ζωής και σύγχρονου τουρισμού. Μέσα από τέτοιες συνεργασίες ενισχύουμε την πρόληψη και φέρνουμε την ενημέρωση πιο κοντά στους πολίτες και τους επισκέπτες. Σύμφωνα με τη Διακήρυξη του ΠΟΥ για την Ευημερία, οφείλουμε να επανασχεδιάσουμε τις υπηρεσίες μας με επίκεντρο τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Στο πλαίσιο αυτό, ο τουρισμός παύει να λογίζεται ως μια απλή οικονομική δραστηριότητα και μετεξελίσσεται σε έναν καταλύτη δημόσιας υγείας και κοινωνικής συνοχής»

