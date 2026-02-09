Συνεργασία με αποτελέσματα: Τι είπαν Βρούτσης και Λυκούδης για το ΠΕΑΚ

Εκτενή συνεργασία με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, κατά τη διάρκεια της χθεσινής επίσκεψής του στην Πάτρα, είχε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Παναγιώτης Λυκούδης.

Αντικείμενο συζήτησης ήταν τα ζητήματα που αφορούν τις εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚ Πατρών, με τον Γιάννη Βρούτση να συγχαίρει δημόσια τον Παναγιώτη Λυκούδη και όλα τα μέλη της ΕΔ για την άψογη συνεργασία τους όλο αυτό το διάστημα.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε και για την προγραμματισμένη αναβάθμιση στις πισίνες του κολυμβητηρίου «Αντώνης Πεπανός» και για το έργο της επαναλειτουργίας του βοηθητικού του «Τόφαλος» που εξαγγέλθηκε από τον Υπουργό στη διάρκεια των εγκαινίων του νέου χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου των Προσφυγικών.

Μέσα από τη συνεργασία Υπουργείου και ΠΕΑΚ, ο αθλητισμός και οι εγκαταστάσεις της περιοχής μας εισέρχονται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Γιάννη Βρούτση μετά την παρουσία του στην Πάτρα είχε ως εξής:

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

📌Ο αθλητισμός είναι επένδυση στο παρόν και στο μέλλον και σήμερα στην Πάτρα κάναμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα. ⚽️

✅️Στο Γήπεδο Προσφυγικών, της ΕΠΣ Αχαΐας, εγκαινιάσαμε τον νέο πλαστικό τάπητα, προϋπολογισμού 120.000€, που χρηματοδοτήθηκε από την εξοικονόμηση πόρων (150.000€), μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης των Ενωσιακών γηπέδων σε όλη τη χώρα, που υλοποιήσαμε.

Ένα έργο που αποδεικνύει πως με σωστό σχεδιασμό μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα, καλύτερα και πιο γρήγορα.

🚧Αφουγκράστηκα και τις ανάγκες της τοπικής ποδοσφαιρικής κοινότητας και ανακοίνωσα την επισκευή της εξέδρας του γηπέδου, προϋπολογισμού 75.000€, ώστε η εγκατάσταση να γίνει πιο ασφαλής και λειτουργική για όλους.

✅️Στον νομό Αχαΐας υλοποιούνται αθλητικές παρεμβάσεις συνολικου ύψους 6.000.000€, από το Υπουργείο Αθλητισμού, το Υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Μόνο από το Υπουργείο Αθλητισμού⤵️

• Αύξηση κατά 76% του προϋπολογισμού του ΠΕΑΚ Πάτρας (από 850.000€ σε 1.440.000€)

• Παρεμβάσεις 2.000.000€, εκ των οποίων:

👉1.300.000€ στο Κολυμβητήριο «Αντώνιος Πεπανός»

👉700.000€ στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος».

✅️Από το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιούνται έργα κατασκευής, επισκευής και συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων σε 4 Δήμους της Αχαΐας, προϋπολογισμού 2.190.621€, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτεί αθλητικές παρεμβάσεις στο ΠΕΑΚ Πάτρας, ύψους 1.900.000€.

👍Η σημερινή ημέρα είχε και έντονο συμβολισμό: ο νέος τάπητας εγκαινιάστηκε από τα παιδιά των ποδοσφαιρικών ακαδημιών της περιοχής. Το χαμόγελό τους είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας και η καλύτερη υπενθύμιση για ποιον δουλεύουμε.

🤝Με την παρουσία των συναδέλφων μου στην Κυβέρνηση και τη Βουλή Ιάσονα Φωτήλα και Ανδρέα Κατσανιώτη, εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πατρέων και ολόκληρης της αθλητικής οικογένειας της Αχαΐας, συνεχίζουμε ενωμένοι.

🙏Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο της ΕΠΣ Αχαΐας, Άγγελο Δανιήλ, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την ιδιαίτερα τιμητική βράβευσή μου.

Τον πρόεδρο του ΕΑΚ Λυκούδη Παναγιώτη για την συνεργασία .

Η αναγνώριση αυτή ανήκει σε όλους όσοι εργάζονται καθημερινά με συνέπεια και συνεργασία για την ανάπτυξη του ελληνικού Αθλητισμού.

💻E-KOUROS 2025 – Νομός Αχαΐας

• Σωματεία: 231

• Αθλήματα: 71

• Αθλητές/τριες: 14.337

• Προπονητές/τριες: 337

