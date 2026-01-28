Συνεταιρισμός Καλαβρύτων: Στα σκαριά νέα παραγωγική μονάδα φέτας ΠΟΠ με 11 εκατ. ευρώ

Στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου προχωρά ο Συνεταιρισμός Καλαβρύτων, με αιχμή τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας φέτας ΠΟΠ, ενισχύοντας ουσιαστικά τη δυναμικότητά του και θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω διείσδυση στις διεθνείς αγορές.

Όπως δήλωσε στο pelop.gr o πρόεδρος του συνεταιρισμού, Παύλος Σατολιάς, η νέα μονάδα, θα είναι προϋπολογισμού 11 εκατ. ευρώ, και υποβλήθηκε ως στρατηγικό επενδυτικό σχέδιο προς ένταξη στο Υπ. Οικονομικών, λίγο πριν τη λήξη του 2025 και βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης, χωρίς να έχει ακόμη «κλειδώσει» η τελική πηγή χρηματοδότησης που μπορεί να είναι ακόμα και το Ταμείο Αμάκαμψης. Η χωροθέτηση θα είναι πλησίον των υφιστάμενων εγκαταστάσεων είτε σε νέο σημείο. Η προβλεπόμενη δυναμικότητα των 150 τόνων γάλακτος ανά 8ωρο αναμένεται να αυξήσει αισθητά την παραγωγική ισχύ του συνεταιρισμού, δημιουργώντας μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης, τόνισε ο κ. Σατολιάς. Αξίζει να αναφερθεί ότι η σημερινή παραγωγική μονάδα σχεδιάστηκε για την επεξεργασία 60 τόνων/8ωρο και έχει φτάσει σήμερα στα όριά της, με επεξεργασία 100 τόνων/8ωρο.

Οπότε, αντιλαμβάνεται κανείς ότι με την νέα μονάδα, υπερδιπλασιάζεται η παραγωγική δυνατότητα του συνεταιρισμού.

Πέρα από τη θωράκιση της παρουσίας του στην εγχώρια αγορά, η νέα παραγωγική μονάδα θα αποτελέσει βασικό πυλώνα στήριξης της εξαγωγικής στρατηγικής που ξεκίνησε να ξεδιπλώνεται την προηγούμενη χρονιά και αναμένεται να ενταθεί εντός του 2025. Ηδη έχουν δρομολογηθεί συνεργασίες σε αγορές της Ευρώπης, όπως η Αγγλία και η Γερμανία, ενώ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επαφές για είσοδο στη Γαλλία και την Ιταλία.

Υπενθυμίζεται ότι, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ήδη συναφθεί συμφωνίες με πελάτες σε Καναδά και ΗΠΑ, με τον συνεταιρισμό να στοχεύει και σε νέες αγορές της Μέσης Ανατολής, όπως η Σαουδική Αραβία.

Κεντρικό στοιχείο της εξαγωγικής προσέγγισης αποτελεί η βαρελίσια φέτα, επιλογή που διαφοροποιεί τον Συνεταιρισμό Καλαβρύτων από τον κυρίαρχο εξαγωγικό προσανατολισμό άλλων επιχειρήσεων με φέτα δοχείου. Το πελατολόγιο καλύπτει τόσο το κανάλι HORECA όσο και το οργανωμένο λιανεμπόριο, με τις πρώτες τοποθετήσεις στο retail να αφορούν συσκευασίες των 200 και 400 γραμμαρίων. Στρατηγική επιδίωξη παραμένει η ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος, με έμφαση σε αγορές υψηλής ποιότητας και όχι μαζικές πωλήσεις, ώστε να διατηρηθεί αναλλοίωτη η συνεταιριστική ταυτότητα.

Να σημειωθεί ότι παράλληλα με τη νέα μονάδα φέτας, εντός του αμέσως επόμενου διαστήματος τίθεται σε λειτουργία και το νέο εργοστάσιο ζωοτροφών του συνεταιρισμού, δυναμικότητας 10 τόνων πέλετ ανά ώρα. Η επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ, επίσης ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενισχύει το μοντέλο καθετοποίησης και την ολοκληρωμένη διαχείριση της διατροφής των ζώων των μελών.

Στο επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνεται και νέα δράση για το 2026, ύψους 1 εκατ. ευρώ, που αφορά την αξιοποίηση του αερίου από τον βιολογικό καθαρισμό για την παραγωγή θερμικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις.

Σε οικονομικό επίπεδο, ο Συνεταιρισμός Καλαβρύτων έκλεισε το 2025 με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 2%-3%, παρά τη μείωση των τιμών σε σύγκριση με το 2023, διατηρώντας ωστόσο την κερδοφορία του. Το σύνολο των επενδύσεων αποτυπώνει μια στρατηγική μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, με επίκεντρο την παραγωγική ενίσχυση, την εξωστρέφεια και τη διασφάλιση της ποιότητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



