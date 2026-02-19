Συνέταιροι στη Λε Μαν Κουρτουά και Τζόκοβιτς

Η γαλλική ομάδα ανέβηκε στη Ligue 2, μετά από μια εξαιρετική σεζόν πέρσι στην Ligue 3. Τη φετινή σεζόν έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας με στόχο την άνοδο στην Α’ κατηγορία

Συνέταιροι στη Λε Μαν Κουρτουά και Τζόκοβιτς
19 Φεβ. 2026 23:57
Pelop News

Ο διεθνής Βέλγος τερματοφύλακας της Ρεάλ, Τιμπό Κουρτουά, αποφάσισε να επενδύσει στη γαλλική Λε Μαν και έγινε συνιδιοκτήτης μαζί με άλλα μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου αθλητισμού.

Το Σάββατο όλες οι μάχες της 21ης αγωνιστικής, κοινή ανάγκη η νίκη

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο επόμενος σταρ που προσέλκυσε ο γαλλικός σύλλογος της Β’ κατηγορίας.

Στην ομάδα απέκτησαν μερίδιο το περασμένο καλοκαίρι αστέρες του αθλητισμού, ο 24 φορές κάτοχος Grand Slam, Νόβακ Τζόκοβιτς, ο πιλότος της Φόρμουλα1, Κέβιν Μάγκνουσεν και ο Φελίπε Μάσα, δευτεραθλητής κόσμου της F1 to 2009.

Η γαλλική ομάδα ανέβηκε στη Ligue 2, μετά από μια εξαιρετική σεζόν πέρσι στην Ligue 3.

Τη φετινή σεζόν έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας με στόχο την άνοδο στην Α’ κατηγορία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Συνέταιροι στη Λε Μαν Κουρτουά και Τζόκοβιτς
23:39 Απίστευτο, 98χρονη μετακόμισε σε οίκο ευγηρίας για να φροντίζει τον 80χρονο γιο της!
23:21 Ο Μαντζούκας αφήνει το NCAA για λόγους υγείας!
22:57 Ρόδος: Η «ακτινογραφία» του κυκλώματος που «έσπρωχνε» κοκαΐνη στο νησί
22:47 «Όταν με το καλό γίνει ο γάμος της Δέσποινας και του Βασίλη, πιστεύω να είμαι κουμπάρος», αποκαλυπτικός ο Μανώλης Κονταρός
22:37 Ελεύθερη, αλλά με όρους 56χρονη που καταγγέλθηκε για βιασμό του ανήλικου γιου της οικιακής βοηθού
22:36 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:29 Δυτική Αχαΐα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά, επιχείρησαν 20 άνδρες με 7 οχήματα
22:19 «Έξω οι δυνάμεις καταστολής απ’ τα νοσοκομεία»! Η ανακοίνωση της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας
22:17 Πρεστιάνι: Κίνδυνος για τιμωρία τουλάχιστον 10 αγωνιστικών εάν κριθεί ένοχος, ο Βινίσους έχει δεχτεί 26 ρατσιστικές επιθέσεις σε 5 χρόνια
22:11 Παρνασσός: Σώοι εντοπίστηκαν οι δύο ορειβάτες που είχαν χαθεί στο βουνό
22:00 Σοκαρισμένος, αλλά ελεύθερος ο πρίγκιπας Άντριου, ΦΩΤΟ
21:51 Ο Παναθηναϊκός πιστός στο ραντεβού με τον Ολυμπιακό
21:41 Η Αστυνομία για το παράνομο στοίχημα στην Πάτρα: Ταυτοποιήθηκαν 43, πάνω από 1.500.000 ευρώ τα κέρδη, 500 κάρτες SIM, 200 κινητά, ΦΩΤΟ
21:30 Συναγερμός στον Παρνασσό: Δύο ορειβάτες αποπροσανατολίστηκαν και χάθηκαν!
21:20 Δυτική Αχαΐα: Πυρκαγιά σε πτηνοτροφική μονάδα, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
21:10 Μεγάλο σοκ στον Ολυμπιακό με τον Μιλουτίνοφ, υπέστη κάταγμα! ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Μία φωτογραφία στο Μόναχο
20:49 Νέα δεδομένα από Metron Analysis: Στις 16,7 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ, μεγάλη αύξηση της «γκρίζας ζώνης», πτώση για Καρυστιανού, Τσίπρα
20:43 Τρομερό, κατασχέθηκε υποβρύχιο που μετέφερε τέσσερις τόνους κοκαΐνης! ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ