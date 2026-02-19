Συνέταιροι στη Λε Μαν Κουρτουά και Τζόκοβιτς

Ο διεθνής Βέλγος τερματοφύλακας της Ρεάλ, Τιμπό Κουρτουά, αποφάσισε να επενδύσει στη γαλλική Λε Μαν και έγινε συνιδιοκτήτης μαζί με άλλα μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου αθλητισμού.

Το Σάββατο όλες οι μάχες της 21ης αγωνιστικής, κοινή ανάγκη η νίκη

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο επόμενος σταρ που προσέλκυσε ο γαλλικός σύλλογος της Β’ κατηγορίας.

Στην ομάδα απέκτησαν μερίδιο το περασμένο καλοκαίρι αστέρες του αθλητισμού, ο 24 φορές κάτοχος Grand Slam, Νόβακ Τζόκοβιτς, ο πιλότος της Φόρμουλα1, Κέβιν Μάγκνουσεν και ο Φελίπε Μάσα, δευτεραθλητής κόσμου της F1 to 2009.

Η γαλλική ομάδα ανέβηκε στη Ligue 2, μετά από μια εξαιρετική σεζόν πέρσι στην Ligue 3.

Τη φετινή σεζόν έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας με στόχο την άνοδο στην Α’ κατηγορία.

🚨🇫🇷 Thibaut Courtois becomes one of the owners of Le Mans FC, investing in the French club. The investors group already includes Novak Djokovic, Felipe Massa, Kevin Magnussen. pic.twitter.com/j1oz5rseUF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 19, 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



