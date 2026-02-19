Το Σάββατο όλες οι μάχες της 21ης αγωνιστικής, κοινή ανάγκη η νίκη

Το ερχόμενο Σάββατο θα διεξαχθούν όλα τα παιχνίδια της 21ης (προτελευταίας της κανονικής περιόδου) αγωνιστικής στον 4ο Ομιλο της Γ’ Εθνικής και θα ξεκινήσουν στις 15.00.

Το παιχνίδι της Παναχαϊκής με τον Πανγυθεατικό στο Γύθειο, θα το διευθύνει ο Τουρουτσίκας από την Αρκαδία. Στην αναμέτρηση της Θύελλας Πατρών με τον Μιλτιάδη ορίστηκε ο Κοτσώνης επίσης από την Αρκαδίας, ενώ τον εκτός έδρας αγώνα του Παναιγιαλείου με τον Ερμή Μελιγούς θα διευθύνει ο Αποστολόπουλος από τη Μεσσηνία.

Κοινή συνισταμένη και για τις τρεις ομάδες της Αχαΐας είναι ότι χρειάζονται οπωσδήποτε τους τρεις βαθμούς για να πλησιάσουν τους στόχους τους, που είναι η παραμονή για Θύελλα – Παναχαϊκή και η άνοδος για Παναιγιάλειο.

