Συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη επιθυμούν εκταφή των σορών, πλησιάζει στη λήξη η διορία

Στη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας λήγει η προθεσμία που έχει δοθεί στους συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών να δηλώσουν αν επιθυμούν να πραγματοποιηθεί εκταφή ή όχι.

Ο 59χρονος καθηγητής κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος ανήλικων μαθητριών του

Μέχρι στιγμής, από τους συγγενείς των 57 θυμάτων των Τεμπών, οι 33 δήλωσαν ότι δεν θέλουν να γίνει εκταφή των σορών, ενώ από 10 συγγενείς δήλωσαν ότι επιθυμούν την πραγματοποίηση της εκταφής.

Ακόμη, 5 εκ των θυμάτων είναι αλλοδαποί και αναζητούνται οι συγγενείς τους προκειμένου να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι την εκταφή.

Απομένουν 9 συγγενείς θυμάτων να δηλώσουν εάν επιθυμούν ή όχι να γίνουν εκταφές και να προσδιορίσουν παράλληλα το είδος των εξετάσεων στις σορούς.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία των εκταφών αφορά άλλη διαφορετική δικογραφία, η οποία δεν θα έχει καμία επίπτωση στην πρόοδο της κύριας δίκης των Τεμπών, που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου 2026, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας.

