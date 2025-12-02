Συγγενείς θυμάτων στο Μάτι κατά Τσίπρα: Δεν είναι έντιμο να μετατρέπεις μια κρατική κατάρρευση σε προσωπικό δράμα

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, ενόψει της παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη» εξαπέλυσε ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική.

Επισημαίνοντας ότι η τραγωδία στο Μάτι δεν ήταν «φυσικό φαινόμενο» αλλά κρατικό έγκλημα που στοίχισε 120 ζωές και έκαψε ακόμη 57, οι συγγενείς αλλά και οι εγκαυματίες αναφέρουν ότι υπήρξε απραξία των φορέων και των επιτελικών, αλλά και ανικανότητα ουσιαστικής απονομής δικαίου.

«Και ακόμη, επτάμισι χρόνια μετά, αντί για σεβασμό και αυτογνωσία, βλέπουμε να γίνεται από κάποιους συνειδητή προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία. Να παρουσιαστούν ευθύνες ως “μοίρα”, λάθη ως “ανεξέλεγκτες συνθήκες” και υπεύθυνοι ως “άμοιροι παρατηρητές”».

Οι συγγενείς εκφράζουν την οργή τους για κάθε απόπειρα διαστρέβλωσης των γεγονότων μέσα από επιλεκτικές αφηγήσεις.

«Δεν είναι έντιμο να μετατρέπεις μια κρατική κατάρρευση σε προσωπικό “δράμα”. Δεν είναι σεβασμός να αποσιωπάς πρόσωπα, ευθύνες και γεγονότα που έχουν αποδειχθεί και δικαστικά. Η αποσπασματική μεταφορά και περιγραφή, εν είδει “περι-αστικού” μυθοπλαστικού πονήματος, αλλοιώνει την πραγματικότητα και αποτελεί συνέχιση του εγκλήματος», σημειώνουν.

«Δεν ανεχόμαστε τη χρήση της τραγωδίας μας ως εργαλείο προσωπικής αποκατάστασης. Κανένα συγχωροχάρτι σε όποιον καταπατά την αλήθεια! Ως εδώ», διαμηνύουν οι συγγενείς και οι εγκαυματίες.



