Σύνοδος Κορυφής: Ο Μητσοτάκης ζητά ευρωπαϊκό σχέδιο για άμυνα, ενέργεια και σύνορα

Στις ευρωπαϊκές απαντήσεις που πρέπει να δοθούν άμεσα απέναντι στη νέα γεωπολιτική πίεση στάθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο πρωθυπουργός περιέγραψε μια κρίσιμη συγκυρία με σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια, στην οικονομία και στη συνοχή της Ευρώπης, ζητώντας πιο καθαρές και θεσμικά θωρακισμένες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Ο κ. Μητσοτάκης έβαλε στο τραπέζι τρεις βασικές προτεραιότητες: την ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ, την ανάγκη κοινής αντίδρασης απέναντι στις ενεργειακές και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης και την προετοιμασία της Ευρώπης απέναντι στο ενδεχόμενο νέων προσφυγικών ροών.

Η πρώτη του αναφορά αφορούσε την ευρωπαϊκή άμυνα και ειδικότερα την ανάγκη, όπως είπε, να υπάρξει πιο ουσιαστική ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κρίση κατέδειξε την ανάγκη να υπάρξει ένας σαφής οδικός χάρτης, ώστε η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε περιπτώσεις επίθεσης να μη μένει σε πολιτικό επίπεδο, αλλά να αποκτήσει πιο σταθερή θεσμική βάση. Στο ίδιο πλαίσιο έχει τοποθετηθεί και σε πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις του, συνδέοντας την ασφάλεια Ελλάδας και Κύπρου με τη συνολική ευρωπαϊκή σταθερότητα.

Η δεύτερη επισήμανση του πρωθυπουργού επικεντρώθηκε στην οικονομία και στην ενέργεια. Όπως τόνισε, οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο νέας ανόδου στις τιμές, κάτι που μπορεί να ασκήσει πρόσθετη πίεση τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι πρόσφατες ευρωπαϊκές συζητήσεις, με αξιωματούχους να ζητούν συντονισμένη αντίδραση, εφόσον η ενεργειακή κρίση επιμείνει και αρχίσει να επιβαρύνει ξανά τις οικονομίες των κρατών-μελών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα κινηθεί στο πλαίσιο των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων για να στηρίξει πολίτες και οικονομία, αλλά ταυτόχρονα έστειλε μήνυμα ότι, αν η κρίση παραταθεί, θα απαιτηθούν και ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης. Με άλλα λόγια, έθεσε ανοιχτά την ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή ετοιμότητα απέναντι σε ένα ενδεχόμενο νέο κύμα πίεσης στις τιμές ενέργειας και καυσίμων.

Η τρίτη του παρέμβαση αφορούσε το μεταναστευτικό – προσφυγικό. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η νέα κρίση δεν θα πρέπει να εξελιχθεί σε μια ακόμη μεγάλη δοκιμασία για τα ευρωπαϊκά σύνορα, επαναφέροντας το αίτημα για ενισχυμένη ευρωπαϊκή ετοιμότητα και σαφές μήνυμα προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερο βάρος μέσα στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον που συζητούν σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



