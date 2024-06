Σύνοδος Κορυφής στην Πιονγκγιάνγκ: Τετ α τετ Πούτιν με Κιμ

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ξεκίνησαν την Τετάρτη μια σύνοδο κορυφής στην Πιονγκγιάνγκ, όπου είναι πιθανό να συζητήσουν τρόπους για την ενίσχυση των στρατιωτικών δεσμών τους.

Ο Πούτιν έφτασε στην πλατεία Κιμ Ιλ Σουνγκ, η οποία ήταν στολισμένη με ρωσικές και βορειοκορεατικές σημαίες μαζί με μεγάλα πορτρέτα των δύο ηγετών. Ακολούθηκε τελετή πριν από τις συνομιλίες στον Κρατικό Ξενώνα Κουμσουζάν, όπου είναι πιθανό να υπογραφεί μια συμφωνία “στρατηγικής εταιρικής σχέσης“.

Ο Κιμ είχε προηγουμένως υποδεχθεί τον Πούτιν στο αεροδρόμιο, με τους δύο διεθνώς απομονωμένους ηγέτες να αγκαλιάζονται στο κόκκινο χαλί, υπογραμμίζοντας την ολοένα και πιο στενή σχέση που έχει προκαλέσει ανησυχία στη Σεούλ και την Ουάσινγκτον.

VIDEO: Putin and Kim Jong-Un on who enters the car first. pic.twitter.com/WrQXEIK1FK

— The Spectator Index (@spectatorindex) June 18, 2024