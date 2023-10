Σύνοδος της Γρανάδας: Πολλές οι απουσίες – Έφτασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη Γρανάδα έφτασε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να πάρει μέρος στις διεργασίες μαζί τους ηγέτες της ΕΕ και δεκάδες άλλους ηγέτες έως τον Καύκασο.

Περίπου 50 Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται σήμερα στη Γρανάδα, στη νότια Ισπανία, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας παρά την όξυνση των εντάσεων και συγκρούσεων στην ήπειρο.

«Έφτασα στη Γρανάδα της Ισπανίας για να συμμετάσχω στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Κοινός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και τη σταθερότητα του κοινού μας ευρωπαϊκού σπιτιού», έγραψε σε ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Και πρόσθεσε: «Συνεργαζόμαστε με εταίρους για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, ιδίως της περιφερειακής ασφάλειας. Η Ουκρανία έχει ουσιαστικές προτάσεις εν προκειμένω. Θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, καθώς και στις κοινές μας προσπάθειες για την ενίσχυση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Η βασική προτεραιότητα της Ουκρανίας, ιδιαίτερα καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, είναι η ενίσχυση της αεράμυνας. Έχουμε ήδη θέσει τις βάσεις για νέες συμφωνίες με εταίρους και προσβλέπουμε στην έγκριση και την εφαρμογή τους. Αυτή θα πρέπει να είναι μια παραγωγική ημέρα για την Ουκρανία και την Ευρώπη στο σύνολό της».

