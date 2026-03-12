Συνομιλίες Μακρόν με Αούν και αλ-Σαράα: «Το Ισραήλ να αποκηρύξει κάθε χερσαία επίθεση στο Λίβανο»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ενημέρωσε με ανάρτησή του στο X, ότι είχε εκτεταμένες συνομιλίες με τους προέδρους του Λιβάνου και της Συρίας στις οποίες όπως αναφέρει διαπίστωσε την υποστήριξη του Σύρου προέδρου Αχμέντ αλ Σαράα στις προσπάθειες των λιβανικών αρχών να αποκαταστήσουν τον κρατικό έλεγχο στην επικράτειά τους.

Ταυτόχρονα χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος» της Χεζμπολάχ το γεγονός ότι έσυρε τον Λίβανο σε σύγκρουση με το Ισραήλ και επισήμανε πως πρέπει να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις της. Όσο για το Ισραήλ τονίζει την ανάγκη να αποκηρύξει σαφώς κάθε χερσαία επίθεση στο Λίβανο

