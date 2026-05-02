Τα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της προσοχής του Κιέβου, μετά τη δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι καταγράφηκε «ασυνήθιστη δραστηριότητα» από τη λευκορωσική πλευρά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο ζήτημα κατά το καθημερινό του διάγγελμα προς τους πολίτες, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της δραστηριότητας που εντοπίστηκε.

Yesterday, there was rather unusual activity along sections of the Ukraine–Belarus border – on the Belarusian side. We are closely documenting everything and keeping the situation under control. If necessary, we will react. Ukraine is ready to defend its people and its… pic.twitter.com/NRHIXHpPiM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 2, 2026

«Χθες, υπήρξε μια μάλλον ασυνήθιστη δραστηριότητα στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας από τη λευκορωσική πλευρά», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ουκρανία παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την κατάσταση και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες διατηρούν τον έλεγχο.

«Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση, διατηρούμε τα πάντα υπό έλεγχο, και θα απαντήσουμε αν χρειαστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας: Το μήνυμα προς το Μινσκ

Η δήλωση Ζελένσκι έρχεται μετά τις προειδοποιήσεις που έχει απευθύνει τις τελευταίες εβδομάδες προς το Μινσκ, καλώντας τη Λευκορωσία να μην εμπλακεί περισσότερο στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η Λευκορωσία παραμένει στενός σύμμαχος της Μόσχας, γεγονός που κάνει κάθε κινητικότητα στα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας αντικείμενο αυξημένης παρακολούθησης από το Κίεβο.

Προς το παρόν, δεν έχουν δοθεί δημόσια περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς καταγράφηκε στη λευκορωσική πλευρά. Η Πολεμική Αεροπορία και η συνοροφυλακή της Ουκρανίας δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Η ουκρανική πλευρά, πάντως, εμφανίζεται να κρατά χαμηλούς τόνους ως προς τις λεπτομέρειες, αλλά όχι ως προς την ετοιμότητα. Το μήνυμα Ζελένσκι ήταν σαφές: το Κίεβο παρακολουθεί, αξιολογεί και δηλώνει έτοιμο να αντιδράσει αν κριθεί απαραίτητο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



