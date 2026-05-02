Τα ρωσικά στρατεύματα στο Ντονέτσκ συνεχίζουν να κινούνται αργά αλλά σταθερά σε επιλεγμένα σημεία της ανατολικής Ουκρανίας, με την Κοστιαντινίφκα να αναδεικνύεται πλέον σε έναν από τους βασικούς στόχους της Μόσχας.

Η πόλη θεωρείται σημαντικό σημείο για την ουκρανική άμυνα στην περιφέρεια Ντονέτσκ, σε μια περιοχή όπου οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να επαναλάβουν το μοτίβο πίεσης που είχε προηγηθεί και στην περίπτωση του Ποκρόφσκ. Ωστόσο, η Κοστιαντινίφκα εμφανίζεται καλύτερα οχυρωμένη, με την Ουκρανία να έχει αναπτύξει ισχυρές αμυντικές δυνάμεις στην περιοχή.

Russian troops are inching towards the city of Kostiantynivka in Ukraine’s eastern Donetsk region, trying to establish a foothold close to a heavily defended area, Ukraine’s top army official said on Saturday. https://t.co/hbVUYd4bec — Gary Buckley™ (@myrddenbuckley) May 2, 2026

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι, δήλωσε σήμερα, Σάββατο 2 Μαΐου 2026, μέσω Telegram ότι οι ουκρανικές δυνάμεις αποκρούουν τις επίμονες προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων να αποκτήσουν πάτημα στα περίχωρα της πόλης.

«Απωθούμε τις επίμονες προσπάθειες της ρωσικής κατοχικής δύναμης να αποκτήσει πάτημα στα περίχωρα της Κοστιαντινίφκα χρησιμοποιώντας τακτικές παρείσφρησης. Μέτρα κατά της δολιοφθοράς είναι σε εξέλιξη στην πόλη», ανέφερε ο Σίρσκι.

Ρωσικά στρατεύματα στο Ντονέτσκ: Πόσο κοντά βρίσκονται στην Κοστιαντινίφκα

Σύμφωνα με το ουκρανικό πρόγραμμα χαρτογράφησης του πεδίου της μάχης DeepState, ρωσικά στρατεύματα έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους περιοχή που βρίσκεται μόλις ένα χιλιόμετρο από τα νότια περίχωρα της Κοστιαντινίφκα.

Στους ίδιους χάρτες, μικρά τμήματα στα νοτιοανατολικά της πόλης εμφανίζονται ως «γκρίζα ζώνη». Αυτό σημαίνει ότι ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία έχουν πλήρη έλεγχο σε αυτά τα σημεία.

Η εικόνα αυτή δείχνει την πίεση που ασκείται στην πόλη, χωρίς όμως να σημαίνει ότι η Κοστιαντινίφκα έχει περάσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων. Το Κίεβο επιμένει ότι οι ουκρανικές γραμμές άμυνας κρατούν, ενώ συνεχίζονται επιχειρήσεις για την αποτροπή παρεισφρήσεων.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 ότι οι δυνάμεις της Μόσχας έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τη Νοβοντμιτρίφκα, βόρεια της Κοστιαντινίφκα.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του ρωσικού γενικού επιτελείου, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, είχε δηλώσει τον Απρίλιο ότι τα ρωσικά στρατεύματα προωθούνταν τόσο βόρεια όσο και νότια της πόλης.

Η αύξηση των ρωσικών επιθέσεων τον Απρίλιο

Ο Σίρσκι υποστήριξε ότι οι ρωσικές επιθετικές προσπάθειες αυξήθηκαν σημαντικά μέσα στον Απρίλιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, από τη Δευτέρα οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει 83 επιθέσεις στον συγκεκριμένο τομέα, χρησιμοποιώντας κυρίως μικρές ομάδες πεζικού.

Η τακτική αυτή παραπέμπει σε προσπάθεια σταδιακής φθοράς της ουκρανικής άμυνας, με μικρές κινήσεις στο πεδίο αντί για μια ενιαία, μεγάλη επίθεση. Είναι μια μέθοδος που η Μόσχα έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα στην ανατολική Ουκρανία, όπου τα εδαφικά κέρδη καταγράφονται συχνά με αργό ρυθμό και υψηλό κόστος.

Τα τελευταία χρόνια, τα ρωσικά στρατεύματα δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν κάποια μεγάλη ουκρανική πόλη. Αντίθετα, έχουν προχωρήσει κυρίως μέσα από την κατάληψη μικρότερων οικισμών, ιδιαίτερα στο ανατολικό μέτωπο.

Το προηγούμενο του Ποκρόφσκ και η πίεση της Μόσχας

Το Ποκρόφσκ, μια μικρή πόλη από την οποία έχουν φύγει οι περισσότεροι από τους περίπου 60.000 κατοίκους που είχε πριν από τον πόλεμο, αποτέλεσε το σημαντικότερο εδαφικό κέρδος της Μόσχας την προηγούμενη χρονιά.

Η ρωσική προέλαση εκεί χρειάστηκε μήνες, ενώ το Κίεβο υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να διατηρεί ορισμένες θέσεις μέσα στην πόλη.

Η περίπτωση της Κοστιαντινίφκα παρακολουθείται στενά, ακριβώς επειδή μπορεί να εξελιχθεί σε ένα ακόμη μέτωπο παρατεταμένης πίεσης. Για τη Μόσχα, η κατάληψη πόλεων-κλειδιών στο Ντονέτσκ έχει στρατιωτική και πολιτική σημασία. Για την Ουκρανία, η διατήρηση του ελέγχου σε αυτές τις περιοχές παραμένει κρίσιμη για τη συνολική άμυνα στην ανατολή.

Το αδιέξοδο στις συνομιλίες και οι ρωσικές απαιτήσεις

Η Ρωσία ζητά από την Ουκρανία να αποχωρήσει από περιοχές που εξακολουθεί να ελέγχει στην περιφέρεια Ντονέτσκ και στη γειτονική περιφέρεια Λουχάνσκ. Πρόκειται για εδάφη που η Μόσχα δεν κατάφερε να καταλάβει στον πλήρους κλίμακας πόλεμο που εξαπέλυσε πριν από τέσσερα χρόνια.

Οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ έχουν οδηγηθεί σε τέλμα γύρω από αυτό το ζήτημα. Ουκρανοί αξιωματούχοι ξεκαθαρίζουν ότι το Κίεβο δεν πρόκειται να εκχωρήσει έδαφος που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχό του.

Έτσι, η μάχη γύρω από την Κοστιαντινίφκα δεν είναι μόνο μια ακόμη τοπική σύγκρουση στο μέτωπο του Ντονέτσκ. Συνδέεται άμεσα με το μεγαλύτερο διακύβευμα του πολέμου: ποιος θα ελέγξει τις κρίσιμες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας και με ποιους όρους θα μπορούσε, κάποια στιγμή, να ανοίξει ξανά ο δρόμος για ουσιαστική διαπραγμάτευση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

