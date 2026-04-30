Τα ουκρανικά drones φαίνεται πως χτύπησαν ξανά βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, αυτή τη φορά στο Περμ, σε απόσταση άνω των 1.500 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, η SBU, ανακοίνωσε νέα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που, σύμφωνα με το Κίεβο, έχουν στόχο να περιορίσουν τα έσοδα που τροφοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

❗️In 🇷🇺Perm, local residents, standing amid the fires caused by 🇺🇦Ukrainian attacks on oil infrastructure, are assessing the consequences of today’s strike on the AVT-4 unit at the Lukoil Perm Oil Refinery pic.twitter.com/S5NktHchGN — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) April 30, 2026

Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν διυλιστήριο πετρελαίου κοντά στην πόλη Περμ, μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις της Ρωσίας, η οποία ανήκει στη Lukoil.

Η ετήσια δυναμικότητα του διυλιστηρίου φτάνει σχεδόν τα 13 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, γεγονός που καθιστά το πλήγμα ιδιαίτερα σημαντικό για τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας.

Another oil storage tank has exploded in Perm. On the morning of April 30, Ukrainian drones struck one of Russia’s largest refineries, Lukoil-Permnefteorgsintez. pic.twitter.com/aAhZKy89Uk — Visegrád 24 (@visegrad24) April 30, 2026

Πλήγμα σε κρίσιμη μονάδα της Lukoil

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το χτύπημα έθεσε εκτός λειτουργίας βασική μονάδα πρωτογενούς επεξεργασίας πετρελαίου στο διυλιστήριο της Lukoil.

Παράλληλα, στόχος των ουκρανικών drones φέρεται να έγινε και αντλιοστάσιο πετρελαίου στην ίδια περιοχή, το οποίο τροφοδοτεί τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Η SBU ανέφερε ότι το ίδιο αντλιοστάσιο είχε δεχθεί επίθεση και το προηγούμενο βράδυ, ενώ η νέα επιδρομή προκάλεσε επιπλέον εστίες πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής, η Lukoil δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση για το περιστατικό.

Perm, Russia, is once again under attack by drones. This time, the region’s largest oil refinery complex, LUKOIL-Permnefteorgsintez, is targeted. Update: Drone attack continues! Update: Putin, the loser, is powerless. pic.twitter.com/S02ZdnmdDt — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) April 30, 2026

Η στρατηγική πίεσης στην πετρελαϊκή βιομηχανία

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές εντάσσονται στη στρατηγική του Κιέβου να πλήξει την πετρελαϊκή βιομηχανία της Ρωσίας.

Στόχος, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, είναι να περιοριστούν τα έσοδα που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Το νέο πλήγμα στο Περμ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς τιμές ενέργειας κινούνται ανοδικά, εν μέρει λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου με το Ιράν.

Την ίδια ώρα, έχουν καταγραφεί και χαλαρώσεις σε ορισμένα καθεστώτα κυρώσεων εις βάρος της Μόσχας, διαμορφώνοντας ένα ακόμη πιο σύνθετο σκηνικό γύρω από τη ρωσική ενεργειακή οικονομία.

