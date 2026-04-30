Ουκρανικά drones χτύπησαν διυλιστήριο της Lukoil στη Ρωσία, 1.500 χλμ. από τα σύνορα

Το χτύπημα στο Περμ δείχνει ότι το Κίεβο επιχειρεί πλέον όλο και βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος, βάζοντας στο στόχαστρο κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις της Μόσχας.

30 Απρ. 2026 15:27
Pelop News

Τα ουκρανικά drones φαίνεται πως χτύπησαν ξανά βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, αυτή τη φορά στο Περμ, σε απόσταση άνω των 1.500 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, η SBU, ανακοίνωσε νέα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που, σύμφωνα με το Κίεβο, έχουν στόχο να περιορίσουν τα έσοδα που τροφοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν διυλιστήριο πετρελαίου κοντά στην πόλη Περμ, μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις της Ρωσίας, η οποία ανήκει στη Lukoil.

Η ετήσια δυναμικότητα του διυλιστηρίου φτάνει σχεδόν τα 13 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, γεγονός που καθιστά το πλήγμα ιδιαίτερα σημαντικό για τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας.

Πλήγμα σε κρίσιμη μονάδα της Lukoil

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το χτύπημα έθεσε εκτός λειτουργίας βασική μονάδα πρωτογενούς επεξεργασίας πετρελαίου στο διυλιστήριο της Lukoil.

Παράλληλα, στόχος των ουκρανικών drones φέρεται να έγινε και αντλιοστάσιο πετρελαίου στην ίδια περιοχή, το οποίο τροφοδοτεί τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Η SBU ανέφερε ότι το ίδιο αντλιοστάσιο είχε δεχθεί επίθεση και το προηγούμενο βράδυ, ενώ η νέα επιδρομή προκάλεσε επιπλέον εστίες πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής, η Lukoil δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση για το περιστατικό.

Η στρατηγική πίεσης στην πετρελαϊκή βιομηχανία

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές εντάσσονται στη στρατηγική του Κιέβου να πλήξει την πετρελαϊκή βιομηχανία της Ρωσίας.

Στόχος, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, είναι να περιοριστούν τα έσοδα που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Το νέο πλήγμα στο Περμ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς τιμές ενέργειας κινούνται ανοδικά, εν μέρει λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου με το Ιράν.

Την ίδια ώρα, έχουν καταγραφεί και χαλαρώσεις σε ορισμένα καθεστώτα κυρώσεων εις βάρος της Μόσχας, διαμορφώνοντας ένα ακόμη πιο σύνθετο σκηνικό γύρω από τη ρωσική ενεργειακή οικονομία.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:34 Δημήτρης Κάσδαγλης: Μια πατρινή υπογραφή ανάμεσα στα καλύτερα εξώφυλλα των Ελληνικών Βραβείων Κόμικς 2026
16:33 Κάρολος και Καμίλα στη Νέα Υόρκη: Από το μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου στο γκαλά με λαμπερούς καλεσμένους
16:30 Πάτρα: Πρωτοφανείς βανδαλισμοί στα γραφεία του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Λεύκας ΦΩΤΟ
16:23 HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Empowering Interns”
16:14 Νόμπελ Ειρήνης 2026: Ο Τραμπ φέρεται να βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων
16:06 Πάτρα – Πολιτική Προστασία: Αποψιλώσεις στο 40% της δημοτικής περιουσίας, έρχονται 40 προσλήψεις
16:04 Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Υποχρεωτικό από 1η Μαΐου για τις επιχειρήσεις
16:02 σπιράλ προς ΔΕΥΑΠ: Ώρα για άμεσες λύσεις – Προβληματισμός για τη διαρροή λυμάτων στον Γλαύκο
15:56 Πακιστάν: Άνοιξε έξι χερσαίες διαδρομές προς το Ιράν μετά το μπλόκο στο Ορμούζ
15:47 ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση
15:36 Γαλλία: Λεωφορείο έπεσε στον Σηκουάνα με εκπαιδευόμενο οδηγό στο τιμόνι ΒΙΝΤΕΟ
15:30 Πάτρα: Η πόλη υποδέχεται με λουλούδια τον Μάη
15:27 Ουκρανικά drones χτύπησαν διυλιστήριο της Lukoil στη Ρωσία, 1.500 χλμ. από τα σύνορα
15:17 Τραμπ – Πούτιν: Συνεχίζονται οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες για την Ουκρανία
15:16 Τάκης Παπαδόπουλος: Το Στρατηγικό έργο “BLUE TECH” INTERREG GREECE – ITALY ενισχύει την καινοτομία στην γαλάζια οικονομία της Δυτικής Ελλάδας
15:08 Δυτική Ελλάδα: Σε ποιες περιοχές θα απαγορεύεται η κυκλοφορία σε ημέρες κινδύνου πυρκαγιάς
15:06 Επίδομα θέρμανσης: Τελευταία ημέρα για το myΘέρμανση – Πότε μπαίνει η δεύτερη δόση
15:00 Πάτρα: Θρέφουμε την αντοχή στα μικρόβια – Τι έδειξαν τα λύματα της πόλης
14:55 Σκληρό σφυροκόπημα Τσουκαλά σε Μαρινάκη: «Μετρ της παραπλάνησης και της προπαγάνδας»
14:54 Πάτρα: Πέμπτος θάνατος κρατουμένου σε έναν μήνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου
