«Καμπανάκι» κίνδυνου από τον επικεφαλής του ΔΟΕ για ενεργειακή κρίση
Λίγο νωρίτερα εκπρόσωποι του Ιραν έστειλαν μυνημα σε Τραμπ οτι το βαρέλι μπορεί να φτάσει και 140 δολάρια
Σήμα κινδύνου για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία λόγω της αναταραχής που έχει προκαλέσει η σύγκρουση με το Ιράν, επανέλαβε σήμερα ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
«Οι αγορές πετρελαίου και οι αγορές αερίου αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες. Τελευταία φορά που κοίταξα η τιμή του πετρελαίου ήταν πάνω από τα 120 δολάρια, κάτι που ασκεί μεγάλη πίεση σε πολλές χώρες», δήλωσε ο Μπιρόλ σε συνέδριο στο Παρίσι.
«Ο κόσμος μας αντιμετωπίζει μια μεγάλη οικονομική και ενεργειακή πρόκληση», πρόσθεσε.
Οι τιμές του αργού Μπρεντ κατέγραψαν σήμερα άλμα σε υψηλό τετραετίας εν μέσω ανησυχιών ότι ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να κλιμακωθεί.
