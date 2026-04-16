Συντάξεις: Ποιοι παίρνουν ακόμη δώρο 800 ευρώ και ποιοι μένουν εκτός

Το καθεστώς για το δώρο των 800 ευρώ στους συνταξιούχους με αναπηρία άνω του 80% παραμένει άνισο, καθώς η παροχή διατηρείται μόνο για παλαιούς συνταξιούχους του Δημοσίου, ενώ όσοι προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα ή συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2016 αποκλείονται.

16 Απρ. 2026 16:27
Pelop News

Σε ένα ασφαλιστικό τοπίο που έχει αλλάξει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να ισχύει μια λιγότερο ορατή αλλά ουσιαστική διαφοροποίηση για συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων. Παρότι έχει επικρατήσει η εντύπωση ότι τα Δώρα έχουν καταργηθεί οριστικά για όλους, στην πράξη παραμένει ενεργή μια εξαίρεση που αφορά ορισμένους συνταξιούχους με βαριά αναπηρία.

Η ισχύουσα νομοθεσία διατηρεί την παροχή για συνταξιούχους του Δημοσίου με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, αρκεί να έχουν αποχωρήσει πριν από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, το ετήσιο δώρο των 800 ευρώ δεν καταβάλλεται ως ξεχωριστό ποσό, αλλά έχει μετατραπεί σε μηνιαία προσαύξηση ύψους 66,7 ευρώ.

Η προσαύξηση αυτή αποτυπώνεται στα ενημερωτικά σημειώματα του ΕΦΚΑ ως «προσαύξηση νόμου 4111/2013». Δεν εμφανίζεται δηλαδή ως αυτόνομο Δώρο, κάτι που δημιουργεί σύγχυση σε πολλούς δικαιούχους, οι οποίοι θεωρούν ότι η παροχή έχει καταργηθεί πλήρως. Στην πραγματικότητα, το ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται, αλλά σε δωδεκάμηνη βάση και μόνο σε περιορισμένο αριθμό συνταξιούχων.

Η εικόνα αλλάζει πλήρως για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13 Μαΐου 2016. Από εκείνο το σημείο και μετά, δεν προβλέπεται καμία αντίστοιχη παροχή, ανεξάρτητα από το αν ο συνταξιούχος προέρχεται από το Δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και ανεξάρτητα από το ποσοστό αναπηρίας του. Έτσι, ακόμη και άτομα με αναπηρία άνω του 80% αντιμετωπίζονται διαφορετικά μόνο και μόνο λόγω της ημερομηνίας εξόδου τους στη σύνταξη.

Αντίστοιχα, οι συνταξιούχοι αναπηρίας του ιδιωτικού τομέα παραμένουν εκτός της εξαίρεσης, ακόμη και όταν πληρούν τα ίδια αυστηρά κριτήρια αναπηρίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα καθεστώς πολλών ταχυτήτων, όπου η προέλευση της σύνταξης και ο χρόνος συνταξιοδότησης καθορίζουν τελικά το αν κάποιος θα λάβει ή όχι την ενίσχυση.

Το ζήτημα έχει φτάσει και στη Δικαιοσύνη, χωρίς όμως να αλλάξει η εικόνα. Με την απόφαση 2166/2022, το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε αιτήματα συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα για επαναφορά του Δώρου, ακόμη και σε περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας. Στο σκεπτικό της απόφασης επισημάνθηκε ότι η μη καταβολή της συγκεκριμένης παροχής δεν παραβιάζει την αρχή της ισότητας, καθώς οι συνταξιούχοι αυτοί λαμβάνουν άλλες μορφές οικονομικής ενίσχυσης, όπως το εξωιδρυματικό επίδομα.

Ωστόσο, η ερμηνεία αυτή δεν έχει κλείσει τη συζήτηση. Για πολλούς ενδιαφερόμενους, η σύγκριση διαφορετικών παροχών δεν αναιρεί το βασικό πρόβλημα: ότι συνταξιούχοι με τα ίδια ποσοστά αναπηρίας και παρόμοιες ανάγκες υπάγονται τελικά σε διαφορετικό καθεστώς.

Η σημερινή εικόνα αναδεικνύει μια σαφή ανισότητα. Από τη μία, παλαιοί συνταξιούχοι του Δημοσίου με αναπηρία άνω του 80% εξακολουθούν να λαμβάνουν το ποσό, έστω έμμεσα. Από την άλλη, συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα αλλά και νεότεροι συνταξιούχοι του ίδιου του Δημοσίου μένουν εκτός. Με άλλα λόγια, ο ίδιος βαθμός αναπηρίας δεν οδηγεί απαραίτητα και στην ίδια μεταχείριση.

Γι’ αυτό και εντείνεται η πίεση για θεσμική επανεξέταση της ρύθμισης. Μια ενιαία πρόβλεψη, που θα επεκτείνει την προσαύξηση των 66,67 ευρώ μηνιαίως σε όλους τους συνταξιούχους με αναπηρία άνω του 80%, ανεξαρτήτως προέλευσης και χρόνου συνταξιοδότησης, θα μπορούσε να περιορίσει τις στρεβλώσεις που έχουν δημιουργηθεί. Σε μια περίοδο όπου το ασφαλιστικό σύστημα καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις δημοσιονομικές αντοχές και στις κοινωνικές ανάγκες, η υπόθεση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ίσης μεταχείρισης.

