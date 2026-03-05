Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Πότε ξεκινούν οι πληρωμές συντάξεων Απριλίου 2026

Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα
05 Μαρ. 2026 11:24
Οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων για τον μήνα Απρίλιο 2026 έχουν καθοριστεί από τον e-ΕΦΚΑ και ακολουθούν το πάγιο πρόγραμμα των τελευταίων ετών. Κύριες και επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται την ίδια ημέρα, ώστε να διευκολύνονται οι δικαιούχοι και να αποφεύγεται ο συνωστισμός στα τραπεζικά καταστήματα.

Οι πληρωμές διαχωρίζονται σε δύο φάσεις, ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων:

Πρώτη δόση – Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 Τα χρήματα πιστώνονται στους λογαριασμούς των εξής κατηγοριών:

  • Μη μισθωτοί συνταξιούχοι (πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)
  • Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 και μετά (ν. 4387/2016), ανεξαρτήτως προέλευσης (μισθωτοί ή μη μισθωτοί)
  • Όλες οι επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα (μισθωτών και μη μισθωτών)

Δεύτερη δόση – Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 Η δεύτερη πληρωμή αφορά:

  • Συνταξιούχους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πρώην μισθωτοί ιδιωτικού τομέα)
  • Συνταξιούχους Δημοσίου (κύριες και επικουρικές)
  • Συνταξιούχους ΝΑΤ (Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο)
  • Συνταξιούχους τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και λοιπών εντασσόμενων ταμείων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.)
  • Προσωρινές συντάξεις και προκαταβολές στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος

Πρακτικές πληροφορίες

  • Η πίστωση στους λογαριασμούς ξεκινά συνήθως από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. → Για πληρωμές 26/3 → χρήματα στα ΑΤΜ από απόγευμα Τετάρτης 25/3 → Για πληρωμές 30/3 → χρήματα στα ΑΤΜ από απόγευμα Παρασκευής 27/3
  • Η ταυτόχρονη καταβολή κύριων και επικουρικών είναι πλέον μόνιμη πρακτική του e-ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας.

