Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ποιοι πληρώνονται νωρίτερα, τι αυξήσεις θα δουν

Η καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου 2026 αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με την προσωπική διαφορά και την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Αντίθετα, οι επικουρικές συντάξεις για περίπου 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους δεν θα σημειώσουν καμία αύξηση φέτος, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Πότε θα πληρωθούν

Κύριες συντάξεις:

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

ΙΚΑ, Δημόσιο, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Επικουρικές συντάξεις:

Ιδιωτικού Τομέα & Μη Μισθωτών: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Δημοσίου: Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Πόσο αυξάνονται οι μηνιαίες συντάξεις

Σύμφωνα με στοιχεία του Mega, οι αυξήσεις διαμορφώνονται ανά κλιμάκιο:

Ποσό σύνταξης (€) Αύξηση (€) 500 – 850 12 – 19 900 – 1.300 21 – 31 1.400 – 1.700 34 – 41 1.800 – 2.000 43 – 48 2.100 – 2.500 50 – 60

Οι συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά ή υπόκεινται σε ΕΑΣ θα δουν διαφοροποιήσεις στα τελικά ποσά καταβολής.

Η έγκαιρη πληρωμή και η ενημέρωση για τα ποσά βοηθούν τους συνταξιούχους να προγραμματίσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις κατά την εορταστική περίοδο.

