Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε θα γίνουν πληρωμές

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για την καταβολή των συντάξεων Μαρτίου 2026, με το ημερολόγιο πληρωμών να επηρεάζεται φέτος από την αργία της Καθαράς Δευτέρας (23 Φεβρουαρίου).

Με βάση το ενιαίο πλαίσιο πληρωμών του e-ΕΦΚΑ, κύριες και επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν στην ίδια ημερομηνία, ωστόσο οι συνταξιούχοι χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς.

Δείτε αναλυτικά πότε θα πιστωθούν οι λογαριασμοί.

Συντάξεις Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

Οι πληρωμές για τους μη μισθωτούς πραγματοποιούνται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Ημερομηνία Πληρωμής: Τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Πότε θα φανούν στα ΑΤΜ: Λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας (23/02), τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026.

Η κατηγορία αυτή αφορά:

Συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Συνταξιούχους ΟΓΑ

Συνταξιούχους ΕΤΑΑ (Μη Μισθωτών)

Όλους τους νέους συνταξιούχους (Μισθωτούς & Μη Μισθωτούς) που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και έπειτα (Νόμος 4387/2016).

Συντάξεις Μισθωτών (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ)

Για τους μισθωτούς, η καταβολή γίνεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Ημερομηνία Πληρωμής: Οι συντάξεις θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Πότε θα φανούν στα ΑΤΜ: Τα χρήματα θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026.

Η κατηγορία αυτή αφορά:

Συνταξιούχους ΙΚΑ

Συνταξιούχους Δημοσίου

Συνταξιούχους ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

Υπόλοιπα ταμεία (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΤ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ)

Συνοπτικός Πίνακας Πληρωμών

Ταμείο Ημερομηνία Πληρωμής Διαθέσιμα σε ΑΤΜ (Εκτίμηση)

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ Τρίτη 24/02 Παρασκευή βράδυ 20/02

ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ Πέμπτη 26/02 Τετάρτη απόγευμα 25/02

Η «παγίδα» της Καθαράς Δευτέρας

Φέτος, η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου. Καθώς είναι επίσημη τραπεζική αργία, δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές (valeur) εκείνη την ημέρα.

Αυτό λειτουργεί θετικά για τους συνταξιούχους των μη μισθωτών ταμείων (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ), καθώς οι τράπεζες συνηθίζουν να απελευθερώνουν τα ποσά την προηγούμενη εργάσιμη. Έτσι, ενώ η επίσημη πληρωμή είναι Τρίτη, τα χρήματα θα τραβηχτούν από τα ταμεία πιθανότατα από την Παρασκευή το βράδυ, προσφέροντας ρευστότητα για το τριήμερο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



