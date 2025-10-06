Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα πληρωθούν

Ανακοινώθηκε το χρονοδιάγραμμα καταβολών για τις συντάξεις του Νοεμβρίου.

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα πληρωθούν
06 Οκτ. 2025 11:01
Pelop News

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις τελικές ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων για τον Νοέμβριο 2025.

Οι πρώτοι που θα δουν χρήματα στα ΑΤΜ είναι οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) καθώς και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, με την καταβολή να ξεκινά την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, μετά τις 17:00, λόγω της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πληρωμές ακολουθούν τον καθιερωμένο διαχωρισμό ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς:

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

  • Κύριες συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)
  • Κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από 1/1/2017 και μετά, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς
  • Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

  • Κύριες συντάξεις μισθωτών από πρώην ταμεία όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπά ενταγμένα ταμεία
  • Κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Οι συνταξιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για την ημερομηνία που τους αφορά και να προγραμματίσουν ανάλογα τις αναλήψεις τους.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:34 Διπλή πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο: «Πυρά» από Αριστερά και Πατριώτες για πολιτική και Γάζα
12:29 Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα: «Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να τον δω»
12:17 Πάτρα: “Έφυγε” από τη ζωή ο Γιάννης Αγγελόπουλος, συλλυπητήρια Κ. Πελετίδη
12:10 Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη – Πιθανός «πελάτης» του κάμπινγκ ο εκτελεστής
12:07 Σεμπαστιάν Λεκορνί: «Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να κυβερνήσω»
12:01 Με επιτυχία το Διεθνές Συνέδριο του ΠΣΑΤ – Φωτογραφίες
12:00 Πρώην κτίριο Λιμένα Πατρών: Διαγωνισμός για κατεδάφιση του «κουφαριού» στο παλιό Λιμάνι – Τελειώνει η 15ετής εγκατάλειψη
12:00 Ο «Άνθρωπος του Θεού» του Ανδρέα Κεντζού έρχεται στην Πάτρα: Μια συγκλονιστική θεατρική αναμέτρηση πίστης και αμφιβολίας
11:55 Τραγωδία στο Ηράκλειο: 70χρονος αυτοπυροβολήθηκε μπροστά στους διασώστες – Σοκαρισμένοι οι αυτόπτες
11:51 Πένθος στην Ηλεία: Έφυγε από τη ζωή ο αρχαιολόγος Άγγελος Λιάγκουρας – Μια ζωή αφιερωμένη στην Ολυμπία και την ελληνική κληρονομιά
11:40 Γιαννούλης: «Η παραίτηση Τσίπρα θα φέρει εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ» ΒΙΝΤΕΟ
11:36 Αλέξης Τσίπρας: Γιατί παραιτήθηκε τώρα από βουλευτής
11:35 Κακοκαιρία «BARBARA» σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα: Προειδοποιούν Τσατραφύλλιας – Μαρουσάκης για ισχυρές βροχές, ανέμους και πτώση θερμοκρασίας
11:30 O Δρίτσας παίρνει την έδρα Τσίπρα: «Δεν υπήρχε άλλη επιλογή»
11:27 Θρήνος στο Διδυμότειχο: Νεκρό βρέφος 11 μηνών – 50 λεπτά μάχη για να σωθεί
11:24 Χρηματιστήριο: Νευρικό άνοιγμα της εβδομάδας
11:23 Άγριος καβγάς ζευγαριού στην Κρήτη: Κατέληξαν και οι δύο στα κρατητήρια για ενδοοικογενειακή βία
11:22 Αιγιάλεια: Ο Δήμαρχος μιλά με τους πολίτες, επίσκεψη στις Καμάρες
11:20 «Η Ζωή σου αξίζει»: Ο συγκλονιστικός Γιάννης Μπρούζος που γράφει γράμματα ζωής και αγάπης στον 7χρονο γιο του
11:15 Welcome to UP 2025: Οι Χορηγοί του της μεγάλης γιορτής του Πανεπιστημίου Πατρών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ