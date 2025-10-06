Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα πληρωθούν

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις τελικές ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων για τον Νοέμβριο 2025.

Οι πρώτοι που θα δουν χρήματα στα ΑΤΜ είναι οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) καθώς και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, με την καταβολή να ξεκινά την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, μετά τις 17:00, λόγω της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πληρωμές ακολουθούν τον καθιερωμένο διαχωρισμό ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς:

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Κύριες συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

Κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από 1/1/2017 και μετά, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Κύριες συντάξεις μισθωτών από πρώην ταμεία όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπά ενταγμένα ταμεία

Κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Οι συνταξιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για την ημερομηνία που τους αφορά και να προγραμματίσουν ανάλογα τις αναλήψεις τους.

