Συντάξεις Νοεμβρίου: Δείτε τις ημερομηνίες πληρωμής για μισθωτούς και μη μισθωτούς

Αναλυτικά το πρόγραμμα καταβολής κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον Νοέμβριο 2025.

10 Οκτ. 2025 8:07
Pelop News

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των συντάξεων του Νοεμβρίου, το οποίο θα ακολουθήσει – όπως κάθε μήνα – τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν:

  • Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).
  • Οι συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ (βάσει του νόμου 4387/2016), τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.
  • Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Ακολούθως, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή για:

  • Τις κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων ταμείων).
  • Τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
  • Το πρόγραμμα πληρωμών εφαρμόζεται με στόχο την ομαλή ροή των καταβολών και την αποφυγή συνωστισμού στα τραπεζικά καταστήματα.

 
