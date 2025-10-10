Συντάξεις Νοεμβρίου: Δείτε τις ημερομηνίες πληρωμής για μισθωτούς και μη μισθωτούς
Αναλυτικά το πρόγραμμα καταβολής κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον Νοέμβριο 2025.
Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των συντάξεων του Νοεμβρίου, το οποίο θα ακολουθήσει – όπως κάθε μήνα – τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν:
- Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).
- Οι συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ (βάσει του νόμου 4387/2016), τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.
- Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.
Ακολούθως, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή για:
- Τις κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων ταμείων).
- Τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
- Το πρόγραμμα πληρωμών εφαρμόζεται με στόχο την ομαλή ροή των καταβολών και την αποφυγή συνωστισμού στα τραπεζικά καταστήματα.
