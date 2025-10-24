Συντάξεις: Ξεκινούν οι πληρωμές για τον Νοέμβριο, ποιοι θα δουν σήμερα χρήματα στους λογαριασμούς τους

Από σήμερα το απόγευμα αρχίζει η καταβολή των συντάξεων Νοεμβρίου. Αναλυτικές ημερομηνίες για ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ και επίδομα 500 ευρώ

24 Οκτ. 2025 7:56
Η καταβολή των συντάξεων Νοεμβρίου ξεκινά σήμερα, με την πρώτη ομάδα συνταξιούχων να βλέπει χρήματα στους τραπεζικούς της λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής. Όσοι διαθέτουν χρεωστική κάρτα μπορούν ήδη να πραγματοποιούν αναλήψεις μέσω ΑΤΜ.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί πριν από την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, καθώς τη Δευτέρα και την Τετάρτη θα συνεχιστούν οι πληρωμές για τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμών

  • Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025: Καταβολή κύριων συντάξεων από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και των συντάξεων που εκδόθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με βάση τον νόμο 4387/2016. Την ίδια ημέρα θα πιστωθούν και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.
  • Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025: Πληρωμή κύριων συντάξεων των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, κ.ά.) καθώς και των επικουρικών και κύριων συντάξεων του Δημοσίου.

Σημειώνεται ότι τα ποσά γίνονται διαθέσιμα μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, δηλαδή στις 24 και 27 Οκτωβρίου, αντίστοιχα.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου τις συντάξεις Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, με τα ποσά να πιστώνονται από το απόγευμα της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθούν και οι πληρωμές όλων των προνοιακών, αναπηρικών και οικογενειακών επιδομάτων, καθώς και του Επιδόματος Ενοικίου και του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Μέσα στο Νοέμβριο το επίδομα 250-500 ευρώ για τους ευάλωτους 

Μέσα στις πρώτες εβδομάδες του Νοεμβρίου προγραμματίζεται η καταβολή του ετήσιου επιδόματος στήριξης, ύψους 250 έως 500 ευρώ, σε ευάλωτους συνταξιούχους και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων.

Η ενίσχυση θα δοθεί χωρίς αίτηση, με πίστωση απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων, το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου.
Το ποσό ανέρχεται σε 250 ευρώ για μεμονωμένους δικαιούχους και 500 ευρώ για ζευγάρια. Το μέτρο έχει πλέον μόνιμο χαρακτήρα και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.
