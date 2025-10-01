Συνταξιούχοι: Πότε θα δουν τελικά τα ποσά των αναδρομικών; Σε εκκρεμμότητα χιλιάδες δικαιούχοι, τι γίνεται με την Εισφορά Αλληλεγγύης

Χιλιάδες συνταξιούχοι συνεχίζουν να περιμένουν την καταβολή αναδρομικών που φτάνουν έως και τα 4.000 ευρώ για το 11μηνο από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016, παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2020. Οι καθυστερήσεις αποδίδονται σε γραφειοκρατικά εμπόδια, αφήνοντας την υπόθεση ανοιχτή πέντε χρόνια μετά την κρίσιμη δικαστική απόφαση.

Σήμερα εκκρεμούν περίπου 8.000 αγωγές, κυρίως από ειδικά μισθολόγια (στρατιωτικοί, πανεπιστημιακοί, δικαστικοί). Συνολικά, 400.000 συνταξιούχοι έχουν κινηθεί δικαστικά, ενώ άλλοι 800.000-900.000 θεωρούνται δικαιούχοι χωρίς να έχουν καταθέσει αγωγές.

Ποιοι δικαιούνται τα ποσά

Δικαιούχοι είναι περίπου 370.000 συνταξιούχοι που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν στα Πρωτοδικεία, καθώς ο ΕΦΚΑ δεν άσκησε εφέσεις. Αντίθετα, όσοι δεν προσέφυγαν έχουν χάσει το δικαίωμα διεκδίκησης. Μέχρι στιγμής, μόλις το 5% των δικαιούχων –δηλαδή 10.000 με 20.000 άτομα– έχουν λάβει τα ποσά, τα οποία κυμαίνονται από 2.500 έως 3.000 ευρώ συν τους τόκους 6%. Σε πολλές περιπτώσεις, οι πληρωμές έγιναν με καθυστέρηση δύο ετών.

Η εκκρεμότητα της Εισφορά Αλληλεγγύης

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα των αναδρομικών από την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ), όπου το συνολικό δημοσιονομικό βάρος υπολογίζεται στα 420 εκατ. ευρώ. Παρά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκρινε αντισυνταγματική την ΕΑΣ για τα έτη 2017-2018, καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί για το πώς και πότε θα γίνουν οι επιστροφές. Το πιθανότερο σενάριο είναι η καταβολή σε πολλές δόσεις, προκειμένου να μην πιεστεί ο προϋπολογισμός.

Ποιοι μένουν εκτός

Συνταξιούχοι που βγήκαν στη σύνταξη μετά τον Μάιο του 2016 δεν δικαιούνται αναδρομικά, αφού οι περικοπές ενσωματώθηκαν στον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου, καθιστώντας τις κρατήσεις «νόμιμες».

