Συνταξιούχοι: Στις 15 Νοεμβρίου η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ – Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι μένουν εκτός

Στα μέσα Νοεμβρίου, πιθανότατα στις 15 του μήνα, θα καταβληθεί το επίδομα των 250 ευρώ για μεμονωμένους δικαιούχους και 500 ευρώ για ζευγάρια, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εργασίας. Το ποσό αυτό θα δίδεται κάθε χρόνο τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο της στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση

Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι/χήροι) ή έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι).

Συνταξιούχοι αναπηρίας, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ΟΠΕΚΑ.

Δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων ή άτομα με αναπηρία 100%.

Ανάδοχοι γονείς ενταγμένοι σε προγράμματα αναπηρίας.

Ποιοι εξαιρούνται

Από το επίδομα μένουν εκτός:

Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών (εκτός αν είναι αναπηρίας).

Όσοι έχουν λάβει πρόωρη σύνταξη ή συνεχίζουν να εργάζονται.

Συνταξιούχοι με υψηλή «προσωπική διαφορά», που προσμετράται στο εισόδημα.

Όσοι εισέπραξαν αναδρομικά μέσα στο 2024, καθώς αυτά ανεβάζουν το ετήσιο εισόδημα.

Δικαιούχοι άλλων επιδομάτων (ΚΕΑ, επίδομα τέκνων).

Όσοι έχουν εισόδημα άνω των 14.000 ευρώ (άγαμοι/χήροι) ή 26.000 ευρώ (έγγαμοι).

Συνταξιούχοι με ακίνητη περιουσία άνω των 200.000 ευρώ (άγαμοι) ή 300.000 ευρώ (έγγαμοι).

Το βοήθημα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή τράπεζες και βαρύνει τους προϋπολογισμούς του e-ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ. Για το 2025, η δαπάνη μπορεί να καλυφθεί και με ταμειακά διαθέσιμα, έπειτα από σχετικές τροποποιήσεις.

