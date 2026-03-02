Συντριβή αμερικανικού F-15 στο Κουβέιτ ΒΙΝΤΕΟ

Για κατάρριψη του αεροπλάνου από φίλια πυρά, στο Κουβέιτ, κάνουν λόγο οι πρώτες εκτιμήσεις.

02 Μαρ. 2026 8:08
Pelop News

Στο Κουβέιτ, συνετρίβη αμερικανικό μαχητικό αεροπλάνο F-15 συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας 2/03/2026.

Σύμφωνα με βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι πιλότοι ενεργοποίησαν τα αερόστατα ασφαλείας και διασώθηκαν κατά την προσγείωσή τους στο έδαφος.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κατάρριψη από φίλια πυρά ενώ το αμερικανικό μαχητικό πετούσε πάνω από το Κουβέιτ.

