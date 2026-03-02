Συντριβή αμερικανικού F-15 στο Κουβέιτ ΒΙΝΤΕΟ
Για κατάρριψη του αεροπλάνου από φίλια πυρά, στο Κουβέιτ, κάνουν λόγο οι πρώτες εκτιμήσεις.
Στο Κουβέιτ, συνετρίβη αμερικανικό μαχητικό αεροπλάνο F-15 συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας 2/03/2026.
BREAKING: A U.S. fighter jet has crashed in Kuwait. pic.twitter.com/W6Mgim47iO
— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
Σύμφωνα με βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι πιλότοι ενεργοποίησαν τα αερόστατα ασφαλείας και διασώθηκαν κατά την προσγείωσή τους στο έδαφος.
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κατάρριψη από φίλια πυρά ενώ το αμερικανικό μαχητικό πετούσε πάνω από το Κουβέιτ.
