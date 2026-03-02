Συντριβή «αρκετών» αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών λέει το Κουβέιτ

Οι αρχές στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα έπειτα από μια σειρά σοβαρών περιστατικών που κλονίζουν την ασφάλεια στην περιοχή του Κόλπου.

Το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη συντριβή «αρκετών αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών» εντός της επικράτειάς του, διευκρινίζοντας ωστόσο πως όλα τα μέλη των πληρωμάτων είναι ζωντανά.

Οι πιλότοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τα σημεία των συντριβών και μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη, με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Εκπρόσωπος του υπουργείου τόνισε ότι υπάρχει ήδη άμεσος συντονισμός με τις ΗΠΑ για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα ατυχήματα.

Την ίδια ώρα, το κλίμα στο γειτονικό Μπαχρέιν παραμένει εξαιρετικά τεταμένο, με την αμερικανική πρεσβεία στη Μανάμα να εκδίδει επείγουσα προειδοποίηση προς τους πολίτες των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τρομοκρατικές ομάδες και οργανώσεις που εμπνέονται από αυτές σχεδιάζουν επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στο εξωτερικό, με τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας να αποτελούν πιθανούς στόχους.

Η πρεσβεία προτρέπει τους πολίτες να αποφεύγουν τα ξενοδοχεία στη Μανάμα, υπογραμμίζοντας ότι οι τρομοκράτες ενδέχεται να χτυπήσουν με ελάχιστη ή και καθόλου προειδοποίηση.

