Συντριβή μαχητικού στο Ιράν: Σώθηκαν οι πιλότοι ΦΩΤΟ

Ιρανικό μαχητικό αεροσκάφος κατέπεσε στο δυτικό Ιράν.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, οι δύο πιλότοι επέζησαν καθώς κατάφεραν να εκτιναχθούν πριν τη συντριβή του μαχητικού F-4.

An F-4 fighter crashes in Hamedan Province of Iran.

Pilots ejected and safe. Despite 4 decades of outstanding maintenance and upgrades without manufacturer support, IRIAF needs new indigenous/foreign fighter jets to replace the aging fleet; sth that has been accelerated recently pic.twitter.com/1FB2PyKNZa

