Συρεγγέλα: «Μονόδρομος» η αγωγή κατά της Κωνσταντοπούλου

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα χαρακτήρισε «μονόδρομο» την κατάθεση αγωγής κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε η κ. Συρεγγέλα, η κ. Κωνσταντοπούλου δεν την συνδέει μόνο με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου – η οποία ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – αλλά και με «άλλα κακοποιά στοιχεία». Η βουλευτής τόνισε ότι η Σεμερτζίδου δεν υπήρξε ποτέ συνεργάτιδά της.

«Ζήτησα από την κ. Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή να πάρει πίσω τις αναφορές της και να ζητήσει συγγνώμη, καθώς αυτά που έλεγε δεν ισχύουν. Την προειδοποίησα ότι θα προχωρήσω σε νομικές ενέργειες. Όχι μόνο έριξε λάσπη εκείνη την ημέρα, αλλά συνεχίζει να το κάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε εκπομπές που συμμετέχει», δήλωσε η κ. Συρεγγέλα.

Η βουλευτής επανέλαβε ότι η απόφαση για την αγωγή προέκυψε ως αναγκαία αντίδραση στην επίμονη επανάληψη των ισχυρισμών, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

