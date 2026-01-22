Συρεγγέλα: «Μονόδρομος» η αγωγή κατά της Κωνσταντοπούλου

Η Μαρία Συρεγγέλα τονίζει πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν τη συνδέει μόνο με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, που ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και με «άλλα κακοποιά στοιχεία».

Συρεγγέλα: «Μονόδρομος» η αγωγή κατά της Κωνσταντοπούλου
22 Ιαν. 2026 11:04
Pelop News

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα χαρακτήρισε «μονόδρομο» την κατάθεση αγωγής κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε η κ. Συρεγγέλα, η κ. Κωνσταντοπούλου δεν την συνδέει μόνο με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου – η οποία ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – αλλά και με «άλλα κακοποιά στοιχεία». Η βουλευτής τόνισε ότι η Σεμερτζίδου δεν υπήρξε ποτέ συνεργάτιδά της.

«Ζήτησα από την κ. Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή να πάρει πίσω τις αναφορές της και να ζητήσει συγγνώμη, καθώς αυτά που έλεγε δεν ισχύουν. Την προειδοποίησα ότι θα προχωρήσω σε νομικές ενέργειες. Όχι μόνο έριξε λάσπη εκείνη την ημέρα, αλλά συνεχίζει να το κάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε εκπομπές που συμμετέχει», δήλωσε η κ. Συρεγγέλα.

Η βουλευτής επανέλαβε ότι η απόφαση για την αγωγή προέκυψε ως αναγκαία αντίδραση στην επίμονη επανάληψη των ισχυρισμών, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σύσκεψη υπό Μητσοτάκη και αυστηροποίηση των μέτρων βιοασφάλειας
13:00 Πάτρα: Νέες καταγγελίες στην «Π» για παλαιές κλήσεις – Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για κατασχέσεις και επιβαλλόμενες προσαυξήσεις
12:51 Πύργος: Μεθυσμένος οδηγός εγκατέλειψε τροχαίο – Σύλληψη και για οδηγό χωρίς δίπλωμα
12:46 Αίγιο: 17χρονος είχε κλέψει κινητό και χρήματα από αυτοκίνητο – Δικογραφία και στους γονείς
12:40 Πάτρα: Ο Καραγκιόζης «βασιλιάς Καρνάβαλος» στο καραγκιοζοθέατρο Περί Σκιών
12:36 Πάτρα: Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
12:33 Το Πανεπιστήμιο Πατρών τιμά τους Τρεις Ιεράρχες και την Ημέρα των Γραμμάτων με τελετή και βραβεύσεις
12:30 Θύελλα Πατρών: Αίτημα προς Βρούτση για αύξηση της χρηματοδότησης
12:27 Θέρμο: Έναρξη συνεργασίας Co2gether – ΚΗΦΗ με δράσεις ενεργού γήρανσης και ενδυνάμωσης μνήμης
12:21 Νταβός: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Όλοι θέλουν να συμμετέχουν», ποιες και πόσες χώρες το αποτελούν
12:14 Πάτρα: Το Λύκειο των Ελληνίδων ανοίγει διάλογο για την ιστορία, την ταυτότητα και το μέλλον της πόλης
12:08 Άνω Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τη 56χρονη που χάθηκε στην κακοκαιρία
12:03 «Η αγάπη μου απομένει» στην Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας
12:00 Δολοφονία στο Λιθοβούνι: Προφυλακιστέος ο 44χρονος, δεν έπεισε ο ισχυρισμός του – Κατέθεσε πολυσέλιδο υπόμνημα και παρουσίασε 8 μάρτυρες
11:57 ΗΠΑ: Σύλληψη 5χρονου μαθητή από την ICE στη Μινεσότα – Καταγγελίες σχολικών αρχών και αντιδράσεις
11:51 Πάτρα: Επίσκεψη Σταύρου Ζουμπουλάκη στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ – Στήριξη στη διατήρηση των τεκμηρίων
11:48 Χανιά: Σύλληψη 51χρονου για διασπορά ψευδών ειδήσεων στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού
11:45 Πάτρα: Ημερίδα για την ελληνική ιατρική αριστεία από τον Όμιλο Inner Wheel Πατρών Βορρά
11:42 Νταβός: Συνάντηση Ζελένσκι–Τραμπ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ
11:36 Πάτρα: «Αχαΐων Αγάπης Γεύμα» από το Σωματείο Γυναικών «Καλλιπάτειρα» με Πετράκο και Καμβυσίδη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ