Συρία: Άμεση κατάπαυση πυρός αποφάσισαν κυβέρνηση και οι δυνάμεις των Κούρδων

Η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως, πρόσθεσε το υπουργείο.

07 Οκτ. 2025 16:35
Pelop News

Ο υπουργός Άμυνας της Συρίας, Μούρχαφ Αμπού Κάσρα και ο διοικητής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, στρατηγός Μαζλούμ Αμπντί συμφώνησαν σήμερα σε γενική κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα στη βόρεια και βορειοανατολική Συρία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Οι πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών επισκιάζουν μια συμφωνία ορόσημο που υπογράφτηκε τον Μάρτιο ανάμεσα στις υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις και τη νέα υπό ισλαμική ηγεσία κυβέρνηση της Συρίας για την ενσωμάτωση της περιφερειακής δύναμης στους κρατικούς θεσμούς.

Η συμφωνία είχε σκοπό να βοηθήσει να ενωθεί μια κατακερματισμένη από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου χώρα και να ανοίξει τον δρόμο για τις υπό κουρδική ηγεσία δυνάμεις που έχουν υπό τον έλεγχό τους το ένα τέταρτο της Συρίας ώστε να ενωθούν με τη Δαμασκό, μαζί με περιφερειακά κουρδικά σώματα διακυβέρνησης.
