Συρία: Αναζωπύρωση του μετώπου – Οι τζιχαντιστές κατέλαβαν και την πόλη Σαρακέμπ μετά το Χαλέπι

Οι τζιχαντιστές και οι σύμμαχοί τους κατέλαβαν τη στρατηγικής σημασίας πόλη Σαρακέμπ, στη βορειοδυτική Συρία, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Σαρακέμπ βρίσκεται στην επαρχία Ιντλίμπ και η κατάληψή της είναι σημαντική για τους τζιχαντιστές και τους συμμάχους τους αφού θα βοηθήσει να εμποδίσουν τις δυνάμεις του καθεστώτος του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ να προωθηθούν στο Χαλέπι.

Οι τζιχαντιστές μπήκαν την Παρασκευή (29/11) στο Χαλέπι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, τζιχαντιστές και οι σύμμαχοί τους μπήκαν στο Χαλέπι, από μια επίθεση αστραπή δύο ημερών κατά του καθεστώτος, η οποία βάζει τέλος σε λίγα χρόνια σχετικής ηρεμίας στη βορειοδυτική Συρία.

Οι μάχες αυτές, στις οποίες σκοτώθηκαν περισσότεροι από 277 άνθρωποι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι οι πιο βίαιες μετά το 2020 στην περιοχή, όπου η επαρχία του Χαλεπίου, μεγάλο μέρος της οποίας κατέχουν οι κυβερνητικές δυνάμεις, γειτνιάζει με το τελευταίο μεγάλο προπύργιο των ανταρτών και των τζιχαντιστών στην Ιντλίμπ.

The situation in north-west #Syria is deteriorating with continuing attacks affecting civilians. More than 14,000 people have now been displaced over the past three days.

We cannot turn a blind eye to Syria.

Latest updates by @UNOCHA: https://t.co/KHOYeSdYEN pic.twitter.com/LQRQsyhl31

— David Carden (@DRHCSyria) November 28, 2024