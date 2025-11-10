Συρία: Διπλό σχέδιο του ISIS για τη δολοφονία του Σαράα απέτρεψε η κυβέρνηση

Οι πηγές, μια υψηλόβαθμη πηγή στις συριακές δυνάμεις ασφαλείας και ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Μέσης Ανατολής, δήλωσαν πως οι συνωμοσίες κατά της ζωής του Σαράα αποτράπηκαν τους λίγους τελευταίους μήνες και υπογραμμίζουν την άμεση απειλή που αντιμετωπίζει καθώς προσπαθεί να ενισχύσει την εξουσία του σε μια χώρα κατεστραμμένη από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

10 Νοέ. 2025 14:07
Pelop News

Η Συρία απέτρεψε δύο χωριστές συνωμοσίες του Ισλαμικού Κράτους για τη δολοφονία του προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα, δήλωσαν δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, προσθέτοντας μια προσωπική διάσταση στα σχέδια του Σύρου ηγέτη να ενταχθεί στον υπό τις ΗΠΑ συνασπισμό κατά της μαχητικής ισλαμιστικής οργάνωσης, την οποία και ο ίδιος επί χρόνια πολεμούσε.

Οι πηγές είπαν ότι, σε μία περίπτωση, η συνωμοσία του Ισλαμικού Κράτους επικεντρώθηκε γύρω από μια επίσημη εκδήλωση με τη συμμετοχή του Σαράα, η οποία είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων, αρνούμενες να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες εξαιτίας του ευαίσθητου χαρακτήρα της υπόθεσης.

Το συριακό υπουργείο Ενημέρωσης αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι αναφερόμενες συνωμοσίες ήρθαν στο φως καθώς η Συρία ετοιμάζεται να ενταχθεί στον υπό τις ΗΠΑ παγκόσμιο συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδεχθεί σήμερα τον Σαράα για μια ιστορική συνάντηση στο Λευκό Οίκο, την πρώτη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ Σύρος αρχηγός κράτους.

Ο Σύρος πρόεδρος, ο οποίος ήρθε στην εξουσία τον περασμένο Δεκέμβριο αφού η ισλαμιστική ανταρτική δύναμη, της οποίας ηγείτο, ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ, επιδιώκει να προωθήσει μια εικόνα μετριοπαθούς ηγέτη. Ελπίζει ότι η συνάντησή του με τον Τραμπ θα ξεκλειδώσει διεθνή υποστήριξη για τη μακροπρόθεσμη αποκατάσταση και ανοικοδόμηση της Συρίας.

Η ένταξη στο συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους καταδεικνύει τη στροφή της Συρίας μετά την πτώση του Άσαντ, από σημαντικός σύμμαχος της Ρωσίας και του Ιράν προς στενότερες σχέσεις με τη Δύση και το αραβικό στρατόπεδο.

Στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, το συριακό υπουργείο Εσωτερικών εξαπέλυσε πανεθνική εκστρατεία με στόχο πυρήνες του Ισλαμικού Κράτους σε όλη τη χώρα, συλλαμβάνοντας περισσότερους από 70 υπόπτους, σύμφωνα με κυβερνητικά μέσα ενημέρωσης.

Η υψηλόβαθμη πηγή στις συριακές δυνάμεις ασφαλείας είπε ότι οι αρχές ενήργησαν βάσει πληροφοριών ότι η οργάνωση σχεδίαζε επιχειρήσεις εναντίον της κυβέρνησης και συριακών μειονοτικών ομάδων.

Η εκστρατεία αυτή ήταν επίσης ένα μήνυμα ότι οι συριακές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν διεισδύσει βαθιά στην οργάνωση και ότι η ένταξη της Συρίας στο συνασπισμό θα παράσχει μείζον πλεονέκτημα στις παγκόσμιες επιχειρήσεις εναντίον των μαχητικών ισλαμιστών.

Πριν πάρει την εξουσία στη Συρία, ο Σαράα ηγούνταν της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), μιας ισλαμιστικής ανταρτικής οργάνωσης που ήταν παλαιότερα θυγατρική της αλ-Κάιντα στη Συρία.

Ο Σαράα διέκοψε τους δεσμούς αυτούς το 2016 και διεξήγαγε αιματηρές μάχες εναντίον του Ισλαμικού Κράτους για περισσότερο από μια δεκαετία, με εκστρατεία συλλήψεων και στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον των πυρήνων της στο προπύργιο της HTS στην Ιντλίμπ.
