Συρία: Η Saraya Ansar al-Sunna ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη στο τζαμί της Χομς

Η σουνιτική εξτρεμιστική οργάνωση δήλωσε ότι πυροδότησε πολλαπλούς εκρηκτικούς μηχανισμούς στο τέμενος Imam Ali bin Abi Talib σε αλαουιτική συνοικία.

26 Δεκ. 2025 18:46
Pelop News

Η σουνιτική εξτρεμιστική οργάνωση Saraya Ansar al-Sunna ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025 στο τζαμί Imam Ali bin Abi Talib, σε αλαουιτική συνοικία (Wadi al-Dhahab) της πόλης Χομς, στην κεντρική Συρία.

Συρία: Πέντε νεκροί από έκρηξη σε τέμενος της αλαουιτικής μειονότητας στη Χομς

Σύμφωνα με το συριακό υπουργείο Υγείας και το κρατικό πρακτορείο SANA, η έκρηξη –που έγινε κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής– προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 18. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε στο εσωτερικό του τεμένους, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, όπως καμένα τμήματα, σπασμένα παράθυρα και αίματα στο χαλί.

Σε ανακοίνωσή της στο Telegram, η Saraya Ansar al-Sunna ανέφερε ότι οι μαχητές της «πυροδότησαν πολλαπλούς εκρηκτικούς μηχανισμούς» στο τζαμί και συνεργάστηκαν με άλλη μη ταυτοποιημένη ομάδα. Η οργάνωση υπόσχεται ότι οι επιθέσεις θα «συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν» κατά «των απίστων και των αποστατών».

Πρόκειται για μικρή και σχετικά άγνωστη ομάδα, με στενή ιδεολογική συγγένεια με το Ισλαμικό Κράτος (ISIS), όπως έχουν επισημάνει αναλυτές. Η ίδια οργάνωση είχε αναλάβει την ευθύνη και για την επίθεση αυτοκινήτου-βόμβας σε ελληνορθόδοξη εκκλησία (Mar Elias) στη Δαμασκού τον Ιούνιο 2025, που είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 25 ανθρώπους και είχε τραυματίσει δεκάδες.

Το συριακό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση ως «τρομοκρατικό έγκλημα» και «απελπισμένη προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας και υπονόμευσης της ασφάλειας και σταθερότητας». Η Χομς υπήρξε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου θέατρο έντονων συγκρούσεων και σεκταριστικής βίας.

