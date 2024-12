Συρία: Καταρέουν οι δυνάμεις του Άσαντ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Συρία, με τις κυβερνητικές δυνάμεις του Προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ να υποχωρούν από την πόλη Χόμς.

Η πρεσβεία της Ρωσίας στην Δαμασκό εξέδωσε σήμερα (06.12.2024) ανακοίνωση που καλεί τους πολίτες της να φύγουν από την χώρα, την ίδια στιγμή που Ιορδανία και Λίβανο κλείνουν τα σύνορά τους με την Συρία, με τον στρατό του Μπασάρ αλ Άσαντ να οχυρώνεται στην πρωτεύουσα της χώρας.

Στο βόρειο τμήμα της χώρας, οι κυβερνητικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εγκατέλειψαν «ξαφνικά» την πόλη Ντέιρ Εζόρ (ανατολικά) και τα περίχωρά της, δήλωσε μια μη κυβερνητική οργάνωση.

Full Russian Embassy statement on Syria:

“Given the complicated military-political situation in Syria, the Russian Embassy in Damascus reminds Russian citizens residing in the SAR of the possibility of leaving the country via commercial flights through operational airports. The… https://t.co/jYkKlYC7vw

