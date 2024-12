Συρία: Ο ηγέτης των τζιχαντιστών εμφανίστηκε μετά την εισβολή στο Χαλέπι ΒΙΝΤΕΟ

Τον ηγέτη της συριακής τζιχαντιστικής αντάρτικης οργάνωσης Hayat Tahrir al-Sham (HTS) να εμφανίζεται δημόσια για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εξέγερσης κατά του συριακού καθεστώτος πριν από μία εβδομάδα, παρουσιάζουν βίντεο, τα οποία διακινούνται τις τελευταίες ώρες στα social media.

Ο λόγος γίνεται για τον Αχμέντ Χουσεΐν αλ-Σάρα, γνωστό με το ψευδώνυμο Αμπού Μοχάμεντ αλ-Τζουλάνι, για τον οποίο ανεπιβεβαίωτες αναφορές σε αραβικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν την Κυριακή πως σκοτώθηκε στη διάρκεια ρωσικής αεροπορικής επιδρομής.

Abu Mohammad al-Julani, the leader of Hayat Tahrir al-Sham (HTS), is filmed in Aleppo in eastern Syria following its takeover by Turkish-backed HTS-led factions. pic.twitter.com/8NQsFGVTll

— The Cradle (@TheCradleMedia) December 4, 2024