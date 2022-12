Συρία: Στους δέκα οι νεκροί από την επίθεση του ISIS σε εργαζόμενους πετρελαιοπηγής 

Στους δέκα ανέρχονται οι νεκροί εργαζόμενοι σε πετρελαιοπηγή στην ανατολική Συρία που έχασαν τη ζωή τους, ενώ δύο τραυματίστηκαν σε «επίθεση» κατά της αυτοκινητοπομπής τους, όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Sana.

«Δέκα εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και δύο άλλοι τραυματίστηκαν σε τρομοκρατική επίθεση που έγινε κατά τριών λεωφορείων που μετέφεραν τους εργαζομένους από το Αλ-Ταΐμ στο Ντέιρ Εζόρ», στο ανατολικό τμήμα της χώρα, ανέφερε το Sana χωρίς να διευκρινίζει το είδος της επίθεσης ή από ποιους έγινε.

#Syria: In the first confirmed use of ATGM in years in the area, ISIS ambushed truck(s) carrying workers for the al-Taym oil field in #DeirEzzor, using at least two 9M111 Fagot-series ATGM. 10+ were killed with a few more injured. Extremely uncommon we see these in the Badia. pic.twitter.com/CoJbxufcvE — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) December 30, 2022

