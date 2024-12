Συρία: Σύροι πρόσφυγες που κατέφυγαν στην Τουρκία επιστρέφουν στην πατρίδα τους

Ο Αλά Τζαμπέρ κλαίει ενώ περιμένει να περάσει τα σύνορα για να επιστρέψει στη Συρία, μαζί με τη 10χρονη κόρη του, δεκατρία χρόνια αφού ο πόλεμος τον ανάγκασε να εγκαταλείψει το σπίτι του.

Ο Τζαμπέρ επιστρέφει από την Τουρκία, χωρίς τη σύζυγό του και τρία από τα παιδιά του – όλοι τους σκοτώθηκαν στους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν πέρυσι την περιοχή.

Πατέρας και κόρη έφυγαν αφού οι Σύροι αντάρτες ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ Άσαντ. Χθες ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε ότι ανοίγει η μεθοριακή διάβαση του Γιαλανταγί, ώστε να περάσουν κάποιοι από τα 3 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στη χώρα.

«Όπως έκλαψα και για τα παιδιά που έχασα στον σεισμό, σήμερα κλαίω επειδή αφήνω πίσω μου το Χατάι και την Τουρκία», είπε ο Τζαμπέρ, ένας πρώην ναυτικός που έφυγε από τη Συρία το 2011.

Από τους σεισμούς του 2023 σκοτώθηκαν περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι στη νότια Τουρκία. Μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν αυτή της Αντάκιας, όπου ζούσε ο Τζαμπέρ με την οικογένειά του. Η επαρχία αυτή ακόμη προσπαθεί να ανακάμψει μετά την καταστροφή.

