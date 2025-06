Συρία: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε επίθεση αυτοκτονίας σε ορθόδοξη εκκλησία στη Δαμασκό ΦΩΤΟ

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε στην ορθόδοξη εκκλησία του Προφήτη Ηλία, στη συνοικία Ντουέιλα της Δαμασκού, σύμφωνα με δύο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλείται το Reuters.

Τρομοκρατική επίθεση στη Δαμασκό: Βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε μέσα σε εκκλησία ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε πως ο δράστης ήταν μέλος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Η έκρηξη προκάλεσε σοκαριστικές εικόνες και έντονη ανησυχία στη συριακή πρωτεύουσα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια της επίθεσης.

🇸🇾 BREAKING: A Suicide Bomber has blown himself up inside an Orthodox Church in Damascus, Syria during Sunday Mass.

25 people have died and 80 people have been hospitalized, with 30 of those in critical condition.

This is horrific. Please pray for Syrian Christians.

— Cillian (@CilComLFC) June 22, 2025