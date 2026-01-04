Σύριζα Αχαΐας: «Αδιανόητη η δήλωση του πρωθυπουργού»

«Όσοι, χαϊδεύουν τον Τραμπ και στηρίζουν ή σχετικοποιούν την εισβολή στη Βενεζουέλα, δεν είναι μόνο πολιτικά κυνικοί. Είναι επικίνδυνοι» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Με αφορμή τις δηλώσεις του Μητσοτάκη για τον Μαδούρο, ο Σύριζα Αχαΐας με ανακοίνωση του αναφέρεται στο θέμα ,μιλώντας για αδιανόητες δηλώσεις του πρωθυπουργού.

Η ανακοίνωση του ΣΘΥΡΙΖΑ Αχαΐας, αναφέρει: « Η δήλωση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας είναι αδιανόητη. Για τον κ. Μητσοτάκη, «Δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών».

Η Διεθνής Νομιμότητα όμως μας αφορά όλους σε κάθε γωνία του πλανήτη. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας.

Όσοι, χαϊδεύουν τον Τραμπ και στηρίζουν ή σχετικοποιούν την εισβολή στη Βενεζουέλα, δεν είναι μόνο πολιτικά κυνικοί. Είναι επικίνδυνοι.

Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, σε ένα κυρίαρχο κράτος, παραβιάζει κάθε αρχή του διεθνούς δικαίου και αποτελεί ωμή επίδειξη ισχύος και επεκτατική ενέργεια.

Έξω από κάθε αντίληψη διεθνούς δικαίου είναι και η ‘σύλληψη’ του Προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο. Το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές.

Ο Τραμπ υλοποιεί τη στρατηγική του για εφαρμογή του δόγματος Μονρόε, αντιμετωπίζοντας τη Λατινική Αμερική ως την αυλή των ΗΠΑ για επιβολή των ιμπεριαλιστικών τους συμφερόντων.

Εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει ότι αυτός είναι ο μόνος αρμόδιος να ορίσει τη μοίρα του, χωρίς έξωθεν επεμβάσεις που σκορπούν τον θάνατο και την καταστροφή. Το πολύ πρόσφατο παρελθόν επεμβάσεων στη Μέση Ανατολή μάς διδάσκει ότι η δημοκρατία δεν επιβάλλεται με στρατιωτικά μέσα και με βομβαρδισμούς.

Η λογική του παγκόσμιου σερίφη οδηγεί σε αδιέξοδα. Η διεθνής πολιτική Τραμπ υπονομεύει το διεθνές δίκαιο και την ειρήνη. Άλλη μια ευκαιρία για Νόμπελ».

