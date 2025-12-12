ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Ο αναπληρωτής υπουργός διαψεύδει τον Πρωθυπουργό για το τρένο στην Πάτρα»

Με ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Αχαΐας κατηγορεί την κυβέρνηση και προσωπικά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι αθέτησαν τις δεσμεύσεις τους απέναντι στον πατραϊκό λαό για την πλήρη υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής από το Ρίο έως το νέο λιμάνι.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, κατά τη χθεσινή επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη στην Πάτρα «μπήκε ταφόπλακα» σε όσα ομόφωνα διεκδικούν ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι φορείς της πόλης. Το νέο κυβερνητικό σχέδιο –που προβλέπει επιφανειακή γραμμή μέχρι την Κανελλοπούλου, τραμ στην παραλιακή ζώνη και εμπορευματική χρήση μέχρι το νέο λιμάνι– χαρακτηρίζεται ως κατάργηση της πλήρους υπογειοποιημένης λύσης για επιβατική και εμπορική χρήση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για «συνειδητή και προφανή υποβάθμιση της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας» και υποστηρίζει ότι με αυτές τις εξαγγελίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι «πολιτικά εκτεθειμένος» απέναντι στους πολίτες της Πάτρας. Το κόμμα θέτει το ερώτημα τι έχει αλλάξει από τότε που ο Πρωθυπουργός δεσμευόταν προσωπικά για την υπογειοποίηση ή αν, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «οι τότε εξαγγελίες έγιναν απλώς για να εκτονωθεί η δίκαιη αντίδραση των πολιτών».

«Το όνειρο της Πάτρας δεν ήταν ποτέ μισό», επισημαίνεται, με την ανακοίνωση να τονίζει ότι οι έντονες αντιδράσεις των τοπικών φορέων αποδεικνύουν πως το σχέδιο υποβάθμισης της πόλης «δεν θα περάσει εύκολα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας δηλώνει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί, μαζί με τον λαό της πόλης, ένα σύγχρονο υπογειοποιημένο τρένο και παράλληλα την ολοκληρωμένη ανάπλαση της παραλιακής ζώνης. Υπενθυμίζει επίσης ότι η παραλιακή παραχωρήθηκε στην πόλη επί κυβέρνησης Τσίπρα, «κόντρα στα 350 μέτρα που προέβλεπε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Η ανακοίνωση κλείνει με την επισήμανση πως η Πάτρα δικαιούται ένα σύγχρονο σιδηρόδρομο και μια παραλιακή ζώνη αντάξια της δυναμικής και του μεγέθους της.

